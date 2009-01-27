Üniversiteli gençlere yeni iş fırsatı!

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinatörlüğünde hayata geçirilen AB destekli "Akademi Lojistik Projesi" ile 60 üniversite mezunu genç, eğitimden geçirilerek sektöre kazandırılacak.



Mersin Üniversitesi (MEÜ) ortaklığında ve Mersin Lojistik Platformu işbirliğinde, lojistik sektörünün talep ettiği teorik ve pratik eğitimler, 29 yaşını aşmamış üniversite mezunu işsizlerin katılımı ile gerçekleştirilecek.



MTSO Başkanı Şerafettin Aşut, proje ile ilgili düzenlenen toplantıda, Mersin Lojistik Platformu’nun kurulduğu 2007 yılının haziran ayından bu yana gerek MTSO, gerekse Deniz Ticaret Odası ile uyum içinde çalışıldığını söyledi.



‘Gençlerin istihdam şansları artacak’



Kentteki ulaştırma ve lojistik sektörünün gelişimi için "Akademi Lojistik Projesi"nin önemine dikkati çeken Aşut, "İşkur’un aktif istihdam tedbirleri programı kapsamında hibe kazanan proje ile üniversite yaşamında edinemedikleri sektörel bilgileri alacak gençlerin istihdam edilebilme şansları artacak" dedi.



Lojistiğin Türkiye açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Aşut, şöyle konuştu: "Tüm ürün ve hizmetlerin maliyetlerini etkileyen lojistik süreçlerin kontrolü, yönetilmesi ve optimum seviyede tutulması anlamına gelen iyi lojistik yönetimi, ancak bu alanda yetişmiş insan kaynakları ile mümkündür. Buna karşın lojistik eğitim veren akademik kurumların sınırlı sayıda olması, sektördeki ihtiyaçlara cevap veremiyor. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz proje ile kentimizde bu açığı gidermeye çalışacağız.



'Farklı ülkelerden akademisyenler gelecek'



Proje kapsamında uygulanacak eğitim programı ile ülke çapında lojistik konusunda uzmanlaşmış farklı üniversitelerden akademisyenler kentimize gelerek eğitim verecek. Buna MEÜ’den öğretim üyeleri de katkıda bulunacak. İki aşamalı gerçekleştirilecek eğitimlerde, Temel lojistik Eğitimi 3 ay, Lojistik Uzmanlık Eğitimi ise 4,5 ay sürecek."



Gençlerin eğitim programında edindikleri teorik bilgileri iş yaşamında pratiğe dökebilmeleri için 2,5 aylık staj düzenleneceğini anlatan Aşut, "Mersin’i ülkemizin kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerinde oluşacak uluslararası yük koridorlarında başlangıç noktası yapmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.



Mersin, lojistik sektöründe gelişiyor



Mersin Lojistik Platformu Başkanı Josef Atat da sektörde 1,5 yıllık süreçte önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi. Eğitim konusunda geri kaldıklarının farkına vararak iki proje hazırladıklarını belirten Atat, bunlardan birinin de gençleri kazanmak amacıyla hazırlanan "Akademi Lojistik Projesi" olduğunu ifade etti.



Üniversitelerde lojistik sektörü üzerine bölümler açılması gerektiğini vurgulayan Atat, "Bu konuda MEÜ’de planlama yapılıyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bazı üniversiteler, sektörle ilgili bölümler açmak için bizimle irtibata geçti" dedi.



Önümüzdeki 5 yıl içinde sektörün kentte bir hayli gelişeceğine inandığını vurgulayan Atat, ayrıca, Mersin’de lojistik merkez kurulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Toplantıya, MTSO Başkan Yardımcısı Faik Burakgazi, Meclis Başkanı İbrahim Kiper ve İşkur Mersin İl Müdürü Tuncer Arslan da katıldı.

