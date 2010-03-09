Üniversiteli gençler yogayla tanıştı

T24 - Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde, farklı üniversitelerden gelen 600 öğrenciye Klasik Yoga semineri verildi. Seminerde yoganın anlamının, işlevinin ve amacının ne olduğunu anlatan Marmara Üniversitesi öğretim üyesi ve Klasik Yoga eğitmeni Mert Güler ile yoga üzerine bir söyleşi yaptık. Gözde Kutlu (MİHA)













“Yoga nedir?”



“Yoga kelimesi Sankritçe’de “birleşmek” ya da “bir araya getirmek” anlamına gelir. Birlik, “bencillik” hissinin yok olduğu saf ve kusursuz bilinç halinin oluşumuna katkı sağlar. Yoga; bedeni, duyguları, zihni ve aklı, sağlık ve uyum içerisinde benlikle birleştiren içsel yaşantıdır.”



“Yoganın amacı nedir?”



“Yoganın en önemli amacı, zihni sadeliğe ve huzura kavuşturmaktır: kaslara ve kemiklere baskı yapan diğer egzersiz türlerinin tersine yoga, vücudu yavaşça canlandırır; vücudu yenileyerek zihni modern hayatın hızlı temposundan kaynaklanan olumsuzluklardan uzaklaştırır; sağlık ve manevi mutluluk yolundaki tüm zorlukların üstesinden gelmenizi sağlar; yoga, insanın yeniden doğuşudur.”







“Yoganın 5 temel prensibi nedir?”



“Doğru egzersiz, doğru nefes, doğru gevşeme, doğru beslenme ve meditasyon ve doğru düşünmedir. Fiziksel vücut, hareket ederek sağlığını korur. Eğer bizim yaşam tarzımız kaslarımızın, eklemlerimizin ve özellikle omurgamızın doğal hareketini sağlayamazsa, belli bir zaman sonra bedenimizde büyük rahatsızlıklar meydana gelir. Yoganın fiziksel, zihinsel ve ruhsal açıdan yarar sağlaması için, egzersizi uygulayan kişiye uygun olması gerekir.







“Yoga, akciğerlerimizi sağlıklı bir şekilde kullanmamızı ve nefesimizi nasıl kontrol etmemiz gerektiğini öğretir. Doğru nefes alma şekli; derin, yavaş ve ritmik olmalıdır. Nefesimizi bu şekilde kullanmak, bize canlılık ve zihinsel açıklık getirir. Arabalar, uçaklar, telefonlar, bilgisayarlar ve diğer modern teçhizatların icadından uzun zaman önce Rishi’ler (bilgeler, ilk yogiler) ve onların öğrencileri yogiler, derin gevşemenin çok güçlü tekniğini buldu. Stresle başa çıkmak için modern terapilerin bu gevşeme metotlarını yogadan aldığı açıkça bellidir. Yogayı tam anlamıyla uygulayan kişi bütün kaslarını gevşeterek sinir sistemini gençleştirebilir ve içsel huzurla hedefine ulaşabilir.”







“Beslenmemiz sadece fiziksel vücudumuzu inşa etmekle kalmayıp, zihnimizi de etkilemektedir. Yogiler fiziksel sağlığa ve verimliliğe önem verdiği için et ve et ürünlerinden fakir beslenmeyi savunur. Bu durum, yogi yaşam tarzının gerekli bir parçasıdır. Biz ne düşünüyorsak o oluyoruz. Hepimizin ortak ve en önemli noktası budur. Doğru ve yaratıcı düşüncelerin sağlık getirdiğinin farkında olmamız gerekir. Yoga çalışmaları yaparak yaşamda olumlu bir tavra nasıl sahip olunacağını öğrenerek geliştirebiliriz. Meditasyon düzenli bir şekilde uygulandığı takdirde zihnin üzerimizdeki kontrolü son bulacaktır.”



“Marmara Üniversitesi’ne yoga ne zaman ders olarak konuldu?”



“Derslerimiz 2008 yılının bahar döneminde başladı.”



“Yoga dersi konduktan sonra diğer bölümlerin tepkisi ne oldu?”



“Yoga dersinin konması çok büyük ilgi gördü. Zaten öğrenciler yogayı çok merak ediyorlardı. Hiç değilse yoganın üniversitede ders olarak konması, yoganın ne olup ne olmadığıyla ilgili merakı gidermiş oldu.”



“Sizce yoga bu dönemde gereken yerde mi?”



“Yoga son zamanlarda din ve tarikatlarla karıştırılıyor. Bu yüzden gereken yere tam olarak ulaştığı söylenemez. Öncelikle neredeyse var olan her şeye gösterdiğimiz önyargılı tutumumuzdan vazgeçmemiz gerekiyor.”



“Yogayı tanıtmak için siz neler yapıyorsunuz?



“Ben Marmara Üniversitesi’nde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda yüksek lisans yapıyorum ve tezimde çalışanlarda yoga egzersizlerinin yaşam kalitesine ve esenlik algısına etkisini araştırıyorum. İstanbul’un birçok yerinde ücretli, ücretsiz eğitimler ve seminerler düzenliyorum. Daha çok üniversitelerde seminerler vermeye gayret gösteriyorum. Çünkü, akademik dünyada yoga doğru tanınırsa daha çok kabul görür ve farklı kesimler tarafından da daha net anlaşılabilir.”

“Üniversitelerin diğer bölümlerine de yoga konulmalı mı?”