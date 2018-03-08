Üniversiteli gençler liseli öğrencilere kadın haklarını anlatıyor

İSTANBUL, (DHA)- HER yıl 8 Mart\'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde “Her Şey Elimizde\" başlıklı bir proje gerçekleştiren Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Kadıköy ve Esenler’de bulunan iki lisenin öğrenci ve öğretmenlerine kadın hakları konusunda eğitimler veriyor.

Fakültede “Çocuk ve Kadın Çalışmaları” dersini veren öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayar\'ın öncülüğünde harekete geçen öğrenciler dün Kadıköy\'de başladıkları eğitimlere bugün Esenler\'de devam edecek. Proje kapsamında 50 dakika süren bir sunum gerçekleştiren öğrenciler, “toplumsal cinsiyet ve kadın”, “şiddet ve korunma mekanizmaları”, “kadın ve eğitim”, “kadın ve medya”, “çalışma hayatı ve yerel yönetimlerde kadının yeri”, “ceza hukuku ve kadına yönelik haksızlıklar” ve “medeni hukuk ve kadına yönelik haksızlıklar” gibi konulara dikkat çekmeyi ve bu konularda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Kadına ve çocuğa karşı şiddetin, istismarın, tacizin ancak eğitimle engellenebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ayar, \"Fakültedeki dersimiz kapsamında öğrencilerimizle bir proje geliştirdik. Liselerdeki, ortaokullardaki genç arkadaşlarımız arasında kadın erkek eşitliği konusunda farkındalık yaratmak istedik. Yaklaşık 15 üniversite öğrencisiyle bu projeye başladık. Üniversiteli öğrencilerin liseli gençlere bunları anlatmasının daha etkili olacağını düşünüyorum\" dedi.

\"CEZA KISA SÜRELİ, EĞİTİM UZUN VADELİ ÇÖZÜMÜ GETİRİR\"

Toplumda hak, hukuk, demokrasi gibi sihirli kavramlar olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Ayar, \"Herkes bunlardan bahsediyor ama bunların altını doldurmanız lazım. Bunu sağlayabilmek adına da eğitime yönelmek, farkındalık oluşturacak projeler üretmemiz gerek. Bu projenin amacı da bu aslında. Yasal düzenlemelere bakıldığında çocuğa, kadına karşı şiddette uygulanabilecek yaptırımlar belki de en ağır şekilde oluşturulmuş ama bundan öte şiddeti uygulayan tarafın bunu yapmaması gerektiğini çok küçük yaşlarda öğrenmesi gerekiyor. Hukuk kurallarının neticesindeki yaptırımlarla şiddeti önlemeye kalkarsanız bu kısa süreli bir çözüm olur. Uzun vadede kesin çözüme ancak eğitimle ulaşabiliriz. Yasal düzenlemeler açısından Türkiye\'de çok büyük boşluklar yok ama eğitim açısından çok büyük sıkıntılar var \" diye konuştu.

\"2017 DÜNYA EKONOMİK FORUMU CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ RAPORU\'NDA 144 ÜLKE ARASINDA 131\'İNCİ SIRADAYIZ\"

17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilerek, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi\'nin toplumun çağdaş uygarlık kapısından içeri girmesinde önemli bir rol oynadığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ayar, \"Özellikle Türk hukukundaki kadın hakları açısından devrim, Medeni Kanun\'un yürürlüğe girmesi ile başlamış ve 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanu\'nu ile de pekiştirilmiştir. Ancak 2017 Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitsizliği Raporu\'na baktığımızda 144 ülke arasında 131\'inci sırada yer alıyoruz. Bu konuda en iyi ülke ise İzlanda. Listede en çok dikkat çeken ülke ise Ruanda. Listede dördüncü sırada yer alan Ruanda\'nın bu sırayı almasındaki en önemli sebep dünya genelinde parlamentoda en fazla kadın milletvekiline sahip ülke olması. Sonuçlara baktığınızda eğitime ne kadar önem verildiğinin ve insana yatırımın ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla bizim bu eşitsizliği de en aza indirip kadınlara daha fazla imkan sağlamalıyız\" diyerek konuşmasını noktaladı.

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