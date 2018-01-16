Üniversiteli gencin şüpheli ölümü

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR\'deki ailesinin yanına gelen Koç Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği son sınıfı öğrencisi Ali Furkan Yabaneri (24) odasında ölü bulundu.

Kırşehir Fen Lisesi’nde kimya öğretmeni iken FOTÖ soruşturmaları çerçevesinde 8 yıl 9 ay ceza alan ve tutuklu bulunan Mehmet Ali Yabaneri’nin oğlu olan, Ali Furkan Yabaneri’nin oturduğu Aşıkpaşa Mahallesi, 12\'nci Sokak’taki evindeki odasında ölü bulunması üzerine Kırşehir Cumhuriyet Savcılığı olaya el koydu. Cenazesi bugün Kırşehir’de Caccabey Camii\'nde kılınan öğle namazından sonra toprağa verilen Ali Furkan Yabaneri’nin Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisi son sınıfı öğrencisi olduğu belirtildi. Üniversite öğrencisinin içtiği ilaçlardan zehirlenip zehirlenmediği veya yaşamına son vermek için ilaç alıp- almadığı yapılan otopside alınan parçaların adli tıpca incelenmesi sonucu kesinleşecek.



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