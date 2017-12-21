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Üniversiteli genç motosiklet kazasında can verdi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde, 18 yaşındaki Kaan Göknil idaresindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı

21 Aralık 2017 00:08

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde, 18 yaşındaki Kaan Göknil idaresindeki motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Kemal Mert Filiz hayatını kaybederken Göknil ise ağır yaralandı.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Aydın-İzmir Karayolu Otoban Kavşağı\'nda meydana geldi. Kaan Göknil idaresindeki 35 KE 4330 plakalı motosiklet, otoyol kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü ve motosiklette yolcu konumunda bulunan Kemal Mert Filiz yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Göknil ve Filiz\'i ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Kemal Mert Filiz hayatını kaybederken, arkadaşı Kaan Göknil\'in ise tedavisi sürüyor.
Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Filiz, bugün memleketi Nazilli\'nin Güzelköy Mahallesi\'nde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

 

 

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