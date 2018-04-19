Üniversiteli genç kız, otostopla 71 ili gezdi

Sefer TALAY/ BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, üniversite öğrencisi Elif Omput (26), otostopla 71 şehir gezdi. Geziden yeni döndüğünü söyleyen Omput, okulunda gezi fotoğraflarından oluşan sergi açtı.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik Bölümü 4. sınıf öğrencisi olan Elif Omput, otostopla 71 ili gezdi. Yurt dışında da Ukrayna ve Gürcistan’a gittiğini söyleyen Omput, otostopla toplam 25 bin kilometre yol gittiğini söyledi. Gittiği yerleri not alıp fotoğraflayan Omput, “Gezmeyi çok seviyorum. Bunun için de son yıllarda 25 bin kilometre kat ederek 71 ili gezdim. Dün de geziden döndüm. Gezi fotoğraflarımı da internet sitesinde paylaştım. İstanbul Kadıköy\'de katıldığım bir toplantıda gezi anılarımı anlattım. Bugün de okulumda düzenlenen Turizm Şenliği\'nde gezi fotoğraflarımı paylaştım. Gezilerim devam edecek” dedi.

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