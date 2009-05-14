Üniversiteli genç kız kalbine yenildi

Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) bağlı Nazilli İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zehra Güngör (23), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Gürsoy Sümer Kampüsü bitişiğindeki Gürsoy Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Güngör, fenalaşınca arkadaşlarınca Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yurttaki odasına arkadaşlarını çağıran Güngör'ün sınavları nedeniyle heyecanlı olduğunu, göğsünde ve sırtında ağrısı bulunduğunu söylediği belirtildi.



Taksiyle hastaneye götürülen Güngör'ün yolda arkadaşlarına, "İyi değilim, annemi babamı benim için öpün" dediği öğrenildi.



Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın, geçirdiği kalp krizi sonucu yolda öldüğü belirlendi.



Güngör'ün, sınavlara hazırlanırken zayıflatıcı ilaçlar da kullandığı iddia edildi. (AA)

