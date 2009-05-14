T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üniversiteli genç kız kalbine yenildi

Adnan Menderes Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Zehra Güngör, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2009 03:00

Adnan Menderes Üniversitesi'ne (ADÜ) bağlı Nazilli İktisadi Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 4. sınıf öğrencisi Zehra Güngör (23), kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gürsoy Sümer Kampüsü bitişiğindeki Gürsoy Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Güngör, fenalaşınca arkadaşlarınca Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yurttaki odasına arkadaşlarını çağıran Güngör'ün sınavları nedeniyle heyecanlı olduğunu, göğsünde ve sırtında ağrısı bulunduğunu söylediği belirtildi.

Taksiyle hastaneye götürülen Güngör'ün yolda arkadaşlarına, "İyi değilim, annemi babamı benim için öpün" dediği öğrenildi.

Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın, geçirdiği kalp krizi sonucu yolda öldüğü belirlendi.

Güngör'ün, sınavlara hazırlanırken zayıflatıcı ilaçlar da kullandığı iddia edildi. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24