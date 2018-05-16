Üniversiteli genç ayrıldığı sevgilisini mahkemeye verdi

Eskişehir'de üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Osman Orhan Baçaru, kendisine ait olduğunu iddia ettiği "Golden" cinsi "Marley" isimli köpeği ayrıldığı kız arkadaşının geri vermediği gerekçesiyle hukuk mücadelesi başlattı.

3. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açan Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Fakültesi öğrencisi Baçaru, Mart 2017'de internet üzerinden ilan vererek "Marley" adlı köpeğini sahiplendirmek isteyen Ezgi B. ile iletişime geçtiğini ve anlaşıp köpeği sahiplendiğini iddia etti.

Daha sonra Ezgi B. ile bir süre aynı evi paylaştığını öne süren Baçaru, yaklaşık bir yıl sonra ayrıldığı kız arkadaşının köpeği vermediğini ileri sürerek hukuk mücadelesi başlattığını söyledi.

Yeni bir eve çıkmak için köpeği bir hafta eski kız arkadaşında bıraktığını, almak için geri döndüğünde kapıların yüzüne kapatıldığını belirten Baçaru, eski kız arkadaşının 'Marley'e kendisi kadar iyi bakamadığını savundu.

Ezgi B'nin 'Marley'i kendisine vermeyeceğini söylediğini anlatan Baçaru, şöyle konuştu:

"Marley benden öncesinde tasmasından çıkmamış bir köpekti. Benimle özgürlüğe kavuştu. Yanımda yürürken bile tasmasız gezerdi. Yaklaşık 5 aydır göremiyorum onu. En azından iyi durumda olduğunu göreyim istiyorum ama buna da müsaade etmediler. Marley'in bana karşı duyguları daha fazla. Tuvaleti gelince terasa çıkartan biriyle onunla sokaklarda koşturan birisi aynı olamaz. Köpeğim için hukuk mücadelesi veriyorum ve sonuna kadar da vereceğim."

Baçaru, "O benim kızım. Ben onun, bensiz neler hissettiğini biliyorum. En son eve onu almak istediğimi söylemeye gittiğimde kapının arkasındaki seslerini duymanız lazımdı. Resmen ağlıyordu." dedi.

"Emsal olacak"

Davacı vekili avukat Oytun Süllü adına dosya hazırlığı ve takibini yürüten stajyer avukat Ahmet Seyhan da köpeğin sahiplendirilmesi sonrasında gerçek sahibinin Osman Orhan Baçaru olduğunu savundu.

Seyhan, yargı kararının bu konuda emsal teşkil edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"2017 yılı mart ayında karşı taraf internetten köpeği sahiplendirme ilanı vermiş. Bu delil elimizde mevcut. Sahiplenme resmi olarak gerçekleşmiş. Marley şu anda zorla alıkonulmaktadır. Gerekli başvurularımızı tamamladık. İnşallah davayı kazanacağız ve bu bir emsal olacak. Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde davamızı açtık. Müvekkilim gerçekten iyi bir hayvansever."

"İntikam için yapıyor"

Konu ile ilgili hakkında dava açılan Ezgi B. ise davacı Osman Orhan Baçaru'nun kendisinden ayrıldıktan sonra intikam almak için bu yola başvurduğunu ileri sürdü.

Ezgi B, köpeği "Marley"i 3,5 aylıkken sahiplendiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Marley yaklaşık 4 yıldır bende. Ayrıldığımız için şimdi Marley'i benden alarak acı çektirmek istiyor. Kızımı Osman'a vermeyi düşünmüyorum. Bir dönem sahiplendirmeyi düşünmüştüm. O dönemde Osman'la tanıştım ve sahiplendirmekten vazgeçtim. Osman'ın birkaç aşı karnesine adını yazdırıp kendini sahibi gibi göstermesi Marley'in gerçek sahibi olduğunu kanıtlamaz."

Dava 25 Mayıs'ta

'Marley'in kimde kalacağı sorusunun cevabı, Eskişehir 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülecek davada belli olacak.

Davanın ilk duruşması 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.