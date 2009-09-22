Üniversiteli Ebru, alkollü sürücülerin kurbanı

Üniversiteli Ebru ve arkadaşı Suna, alkollü sürücülerin kurbanı.

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde biri 228, diğeri de 155 promil alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücülerin kullandığı otomobil ile cip, dikkatsizce girdikleri kavşakta çarpıştı.



Kazada, işadamı Ali Eralsay'ın üniversite öğrencisi kızı 23 yaşındaki Ebru Eralsay ile aynı yaştaki arkadaşı Suna Ağır öldü, 4 kişi de ağır yaralandı.Kaza, bu sabaha karşı 04.00 sıralarında Ilıca- Çeşme yolu üzerinde Çakabey Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla bayram tatilinde eğlenmek için Çeşme'ye giden, Yaşar Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Muharrem Efe Demirel, Dalyan'dan ilçe merkezine doğru yola çıktı. Demirel'in yönetimindeki 35 AK 3412 plakalı otomobille, Ilıca'dan Çeşme yönüne giden işadamı 42 yaşındaki Hasan Özkan'ın kullandığı 35 SS 888 plakalı cip, kavşağa girdikleri sırada çarpıştı.

Üniversiteli Ebru öldü

Çarpışmanın etkisiyle büyük hasar gören otomobilin arka koltuğunda oturan İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencisi, Basmane Semti'ndeki Alican Otel'in sahibi Ali Eralsay'ın kızı Ebru Eralsay kaza yerinde can verdi. Arkadaşı Suna Ağır ise kaldırıldığı İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Kazada otomobil sürücüsü Muharrem Efe Demirel, yanında bulunanlardan 25 yaşındaki Rabia Sönmez, cip sürücüsü Hasan Özkan ve oğlu 15 yaşındaki Mehmet Yağız Özkan yaralandı. Dokuz Eyül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.Kazanın ardından yapılan kan testinde, sürücülerden Muharrem Efe Demirel'in 2.28 promil, Hasan Özkan'ın ise 1.55 promil alkollü olduğu belirlerdi. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

'Alkolsüzüm' dedi

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde iki kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı kazada, gençlerin Ayayorgi Koyu'nda eğlendikten sonra İzmir'e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazaya karışan otomobilin, yaralılardan, sigortacılık yapan Rabia Sönmez'e ait olduğu, ancak 2.28 promil alkollü olduğu belirlenen Muharrem Efe Demirel'in, alkolsüz olduğunu söyleyerek direksiyona geçtiği öne sürüldü. Kazada hayatını kaybeden Suna Ağır ile Ebru Eralsay'ın ise arka koltukta oturdukları, çarpışmanın etkisiyle savruldukları için ağır yaralanarak hayatlarını kaybettikleri bildirildi.

Bu arada Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan sürücüler Hasan Özkan ile Muharrem Efe Demirel'in, Çeşme'ye götürüldükleri açıklandı.