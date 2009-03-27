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Yaşam

Üniversiteli Damla organlarıyla hayat verecek

Geçirdiği trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Damla Güner, organlarıyla hayat verecek.

27 Mart 2009 02:00

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Damla Güner, organlarıyla hayat verecek.

Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce, Cengizhan S'nin kullandığı motosiklet, ilçe merkezinde Hasan Ö. idaresindeki 42 B 9854 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, motosikleti kullanan Cengizhan S, hafif şekilde yaralandı. Motosiklette bulunan Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Damla Güner ise ağır yaralandı.

Beyşehir Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Güner, daha sonra Konya Numune Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan üniversite öğrencisi genç kızın, bugün, yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine doktorların görüştüğü Güner'in ailesi, genç kızın organlarını bağışladı.

Genç kızın, böbreklerinden birinin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, karaciğer ve pankreasının Antalya'da özel bir hastaneye gönderileceği öğrenildi. Kalp ve diğer böbreğin ise henüz nereye gönderileceğinin belirlenmediği açıklandı.

(AA)

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