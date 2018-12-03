Üniversiteli dalgıçlardan Saros Körfezi'nde dip temizliği

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE\'nin Saros Körfezi\'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı\'nda Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu (TÜSAT) üyeleri, su altında dip temizliği yaptı.

Trakya Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr.Gülsün Memi, Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Baltacı, TÜSAT Başkanı Ali Korkmaz, TÜSAT Başkan Yardımcısı Onur Çelik, Dalış Eğitmeni Uğur Çelik ile dalıcılar Gamze Büyük, Serra Özyurt, Furkan Kahrıman, Batuhan Demirata ve Altan Ülger’den oluşan 10 kişilik dalgıç ekibi tarafından gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, deniz dibinden onlarca cam, plastik şişe, bardak, balık tutmak için kullanılan misina gibi atıklar çıkarıldı. Çıkarılan atıklar tek tek incelenerek, içlerindeki deniz canlıları ayıklandı ve yeniden denize bırakıldı.

Ayrıca TÜSAT 1 yıldız dalış eğitmenleri Ali Korkmaz ve Uğur Çelik ile 3 yıldız dalıcılar Onur Çelik ve Gülsün Memi, temizlik öncesi bölgede inceleme dalışı gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Su Altı Topluluğu Başkanı ve dalış eğitmeni Ali Korkmaz, \"İbrice Limanı\'nda bir günde 10 dalgıç ile 3 dalış gerçekleştirerek yaptığımız temizliklerde, doğal dokuya zarar vermemeye çok özen gösterdik. Denize düştükten belli bir süre sonra atıkların üzerine canlılar yuva yapmaya başlıyor. Temizliğe başlamadan önce atıkların üzerindeki yuva alanlarını video ve fotoğraf çekerek, tespit ettik. Temizliğe başlarken de atıklar yukarıya çıkartılmadan mümkün olduğunca su altında bu canlılardan arındırmaya çalıştık. Trakya Üniversitesi Sualtı Topluluğu olarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak için bu tarz sosyal sorumluluk etkinliklerine devam edeceğiz” dedi.



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