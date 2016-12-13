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Yaşam

Üniversiteli Berfin ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!

Cinayetin ardından teslim olan zanlı, silahı ormanlık alana attığını söyledi

13 Aralık 2016 17:23

Bolu'nun Gerede ilçesinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Berfin Yıldız, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü.

NTV'nin haberine göre, İstanbul'da tekstil işçisi olarak çalışan 18 yaşındaki Cihat K., arkadaşlık yaptığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Berfin Yıldız'ı başka bir erkekle gördü. 


Genci silahla yaralayan zanlı, genç kızı boş bir araziye götürdü.
 Cihat K., 18 yaşındaki Berfin Yıldız'ı başına ateş ederek öldürdü. Tasarım bölümü öğrencisi genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından teslim olan zanlı, silahı ormanlık alana attığını söyleyince arama başlatıldı. Tabanca 1 saatlik arama sonucunda bulundu.

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Berfin Yıldıztabancayla vuruldu

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