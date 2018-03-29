Üniversiteli Alara Karademir hayatını kaybetti

Ankara’da katıldığı bir okul gezisi sırasında kendini otel odasında astığı iddia edilen Başak Alara Karademir hayatını kaybetti.

Avukat Aslan Abid Uğuz, Alara’nın organlarının bağışlanacağı bilgisini de verdi.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuyan Başak Alara Karademir yirmi kadar arkadaşı ve üniversiteden iki öğretim üyesiyle birlikte Ankara’ya bir gezi programına katıldı. 23 Mart Günü Ankara’ya giden gezi grubu birçok yeri ziyaret edip akşam yemeği yedikten sonra 23:00 sularında konakladıkları otele döndü.

Daha sonra bir arkadaşlarının odasında toplanan öğrenciler, Yrd. Doç. H. A. G.'nin de bulunduğu odada 02:00 sularına kadar sohbet etti. Bu sırada Güngör ile Karademir arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Bunun ardından H. A. G., öğrencilerin bulunduğu odadan çıkarak kendi odasına gitti. Otelin lobisine inerek bir sigara içen Alara Karademir de arkadaşıyla geceyi geçireceği odaya döndü. Bir süre sonra Alara Karademir, oda arkadaşına “Hocadan özür dileyeceğim” diyerek kamera kayıtlarına göre 02:58’de H. A. G.'nin odasına girdi.

Kamera kayıtlarına göre H. A. G., 1 saat 2 dakika sonra, saat 04:00’te otel lobisine indi ve birkaç sigara içtikten sonra resepsiyonistlerin ifadesine göre “Öğrencim kendini benim odamdaki banyoya kilitledi, müdahale edemiyorum, gelin kapıyı açın” dedi. Daha sonra Güngör ile resepsiyonistler otel odasına çıkarak banyonun kapısını açtı ve Alara Karademir’in kendini banyodaki duşakabine astığını gördü.

Otel görevlileri tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İntihar teşebbüsünde bulunduğu öne sürülen Karademir, kaldırıldığı hastaneden yoğun bakım ünitesine alındı. Genç kadın 5 gün süren yaşam mücadelesi bu akşam kaybetti.

Serbest bırakıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise öğretim üyesi H. A. G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen öğretim üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.A.G’nin ifadesinde “Kızla 2 yıldır ilişkimiz vardı. ‘Ayrılırsan intihar ederim’ diyordu” dediği öğrenildi.

Öğretim üyeliği görevinden alınan akademisyen H. A. G. ise gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Avukat Aslan Abid Uğuz, bugün yapılacak otopsinin ardından, Alara’nın cenazesinin İstanbul’a getirileceğini söylerken “Çok üzgünüz” dedi.

Avukat Aslan Abid Uğuz, Alara’nın organlarının bağışlanacağı bilgisini de verdi.