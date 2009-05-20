Üniversitelerin 2009-2010 kontenjanları belirleniyor

YÖK Genel Kurulu'nun yarın gerçekleştirilecek toplantısında, üniversitelerin 2009-2010 akademik yılı öğrenci kontenjanları belirlenecek.



Alınan bilgiye göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın başkanlığında yapılacak toplantıda, üniversitelerden gelen teklifler doğrultusunda yeni kontenjanlar tespit edilecek.



YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Ömer Demir, AA muhabirinin sorusu üzerine, üniversitelerde yeni açılan bölümler bulunduğunu, bunların yanı sıra mevcut bölümler için üniversitelerin tekliflerinin toplantıda ele alınacağını bildirdi.



Demir, özellikle bazı tıp fakültelerinin kontenjanlarının yüzde 70'e varan oranlarda artırılmasını talep ettiklerini belirterek, bu taleplerin değerlendirileceğini kaydetti.



Kontenjanların geçen yıl önemli ölçüde artırıldığını anımsatan Demir, "Geçen sene bütün bölümler için öğretim üyesi durumuna göre bir çalışma yapmıştık. Bu sene de yapıyoruz ama bütün bölümler için bir çalışma yapmak yerine, üniversitelerden gelen öneriler esas alınacak. Kontenjanların geçen seneki kadar olması mümkün değil. Ne kadar olacağına YÖK Genel Kurulu karar verecek" dedi.



Rektör adayı belirleyecek



YÖK Genel Kurulu toplantısında ayrıca, Niğde Üniversitesinde gerçekleştirilen seçimlerde belirlenen 6 rektör aday adayı arasından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulmak üzere 3 rektör adayı da belirlenecek.



Niğde Üniversitesindeki seçimlerde Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Görür 149, Prof. Dr. Musa Şaşmaz 72, mevcut rektör Prof. Dr. Hamza Uygun 7, Prof. Dr. Remzi Kılıç 6, Prof. Dr. Mahmut Özdemir 2, Prof. Dr. Fahri Özbayoğlu da 1 oy almıştı

