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Üniversiteleri bölme tasarısına tepki: Damarı yeni buldum, Cerrahpaşa'yı bırakmam

"Silivri'de CTF tipi cezaevi olmayacağız"

26 Nisan 2018 10:48

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (CTF) öğrencileri ve asistan hekimler, üniversiteleri bölme tasarısını, dün de üniversitede alkışlarla ve sloganlarla protesto etti.

Üniversitenin Silivri’ye taşınması duyumları karşısında endişeli olduklarını ve başka bir isim verilmek istenmesini kabul etmediklerini dile getiren öğrenciler ve asistan hekimler, “İÜ bütündür, bölünemez” dediler. CTF Dekanlığı önünde bir araya geldi. “Susma haykır, bölünmeye hayır”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, “Cerrahpaşa bizimdir, bizim kalacak” sloganları atan grup, “Damarı yeni buldum, Cerrahpaşa’yı bırakmam”, “Silivri’de CTF tipi cezaevi olmayacağız” döviz ve pankartları açtı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in de katıldığı eyleme, İÜ Tıp, Orman gibi fakültelerden de öğrenciler katılarak destek verdi. CTF Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran öğrencilere seslenerek “Sizler elinizden geleni yapıyorsunuz, teşekkür ediyorum. Öncelikle Cumhurbaşkanına ulaşma amacımız var. Şu ana kadar çok sonuç aldığımızı söyleyemeyeceğim, gayretimiz devam ediyor” dedi.

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