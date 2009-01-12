Üniversitelere Kürt Dili ve Eğitimi bölümü

TRT'nin Kürtçe açılımından sonra YÖK de hazırlıklara başladı. 4-5 ay içinde üniversitelerde Kürt Dili bölümü açılıyor.



YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, üniversitelerde Kütçe eğitimin 4-5 ay içinde uygulanabileceğini belirterek, "Biz Dil ve Edebiyat bölümünde bir şeyler yapmayı planlıyorduk. Biliyorsunuz TRT 6 kanalı açıldıktan sonra işi hızlandırdık." dedi.

Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerde Kütçe eğitim konusunda bilgi verdi.



3 – 4 ay içinde hocalar hazır olur



Kürtçe bilen ama ana dili Türkçe olan 4 öğretim üyesinin YÖK'e mail yollayarak böyle bir göreve hazır olduklarını belirttiklerini ifade eden Özcan, "Erbil'de bir üniversite rektörü de elemana ihtiyaç duyduğumuzda eleman verebileceklerini söyledi. Onların yardımı ile çok sıkıştığımız takdirde Fransa'daki Türkoloji Enstitüsü'ndeki Türk asıllı hocalardan birer ikişer faydalanmak suretiyle bir şeyler yapabiliriz. Bunu yaparsak zannediyorum 3-4 ay içinde hocalar ders müfredatını hazırlar. İki üniversitemize böyle yapmak mümkün olur." şeklinde konuştu.



'Affa karşıyım'



Öğrenci affı çıkmasına rağmen affa karşı olduğunu belirten Özcan, şunları söyledi: "1995 yılından bugüne kadar tüm suçlar affediliyor. Ben karşıyım öğrenci affına. Yeni bir düzenleme ile okuldan atılmayı dolayısıyla da öğrenci affını ortadan kaldıracak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Böylece af gibi bir problemimiz olmaz. Modern ve çağdaş ülkelerde yapılan o zaten Amerika gibi ülkelerde, ne okuldan atılma var ne de af var. Öğrenci istediği zaman okuldan ayrılıyor, şartlar müsait olduğunda geri geliyor. Yalnız geri geldiğinde, biz bunu çokta teşvik etmemek için, hani okuldan ayrılmayı, ikinci geldiğinde ücretlerde bir yükselterek önlem almayı düşünüyoruz."

