Üniversitelere Köşk'ten ayar

Görev süreleri dolan 21 rektörün yerine atamalar yapan Cumhurbaşkanı Gül, seçimlerde en çok oyu alanlardan sadece 12’sini rektör olarak atadı. Gül, rektörlerin 6’sını seçim ikincileri, 3’ünü de seçim üçüncüleri arasından seçti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görev süreleri bugün dolacak olan 21 rektörün yerlerine atamaları gerçekleştirdi. Gül, üniversitelerde yapılan seçimlerde en çok oyu alan öğretim üyelerinden 12’sini rektör olarak atadı. Rektörlerin 6’sını üniversitelerin ikinci sıra, 3’ünü de üçüncü sıra adayları arasından seçti. Gül, YÖK’ten gelen listede birinci sırada olmayan sadece 4 ismi rektör olarak atadı.

- Cumhurbaşkanı Gül, atamalarda, üniversitelerde yapılan seçimlerde “öğretim üyelerinin tercihlerinin yansıdığı sandık sonuçları”nın tümünü dikkate almadı.

- Ankara, Atatürk, Boğaziçi, Çukurova, Ege, Erciyes, Fırat, Gaziantep, İnönü, Karadeniz Teknik, ODTÜ ve Trakya üniversitelerine, üniversitelerindeki seçimlerde en çok oyu alan rektör adaylarını getirdi.



Akaydın atanmadı

- Akdeniz, Cumhuriyet, Dokuz Eylül, Gazi, İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerine ise üniversitelerindeki seçimde ikinci olan adayları rektör olarak atayan Gül, Dicle, Ondokuz Mayıs ve Uludağ üniversitelerine üçüncü olan adayları rektör olarak belirledi.

- Akdeniz, Boğaziçi, Cumhuriyet, Gazi, Gaziantep, İstanbul Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerinin mevcut rektörlerini ikinci kez atamadı. Eski Başbakanlık Müsteşarı, AKP İstanbul Milletvekili Ömer Dinçer’in bir kitabında “intihal” yaptığıyla ilgili ilk raporu YÖK’e gönderen Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bakır da ikinci kez atanmayan rektörler arasında yer aldı.

- Üniversitelerde türban serbestisi getirmeyi öngören anayasa değişikliğinin tartışıldığı dönemde YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ı istifaya çağıran Üniversitelerarası Kurul Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydın‘ı, hem üniversiteden YÖK’e, hem de YÖK’te Çankaya Köşkü’ne giden listede ilk sırada yer almasına rağmen atamadı. Akaydın yerine rektörlüğe getirilen isim Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe oldu.



CHP’li ve AKP’li rektörler

- Gül, CHP Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Cemal Taluğ’u Ankara Üniversitesi, 22 Temmuz seçimlerinde AKP Diyarbakır’dan milletvekili adayı olan Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç’ı Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirdi. Tıp fakültesi öğretim üyesi olan Saraç’ın erkek hastalara bakmadığı ve erkeklerle tokalaşmadığı öne sürülmüştü.

- Üniversitede türban yasağını kaldırılmasını öngören “Üniversitede Özgürlük” isimli bildiriye imzalarıyla destek veren öğretim üyeleri arasında yer alan iki isim de rektör olarak atandı. Prof. Dr. Hüseyin Akan Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne, Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur Erciyes Üniversitesi’ne rektör oldu.

- Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Soysal’ın üniversitede yapılan seçimde ikinci olmasının ardından “adaylıktan çekildiğini” belirtmesi, ancak bunu YÖK’e resmen iletmemesi nedeniyle, ismi Köşk’e gönderilen adaylar arasında yer aldı. Gül, Boğaziçi Üniversitesi’ne en fazla oyu alan Prof. Dr. Kadri Özçaldıran’ı atadı.

- Gül, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne de TÜBİTAK’ta YÖK Başkanı Prof. Dr. Özcan ile birlikte çalışan Prof. Dr. Cemil Çelik’i atadı.



Yamaç’ın yerine Ayhan

- Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rıza Ayhan atandı. Ayhan, üniversitede yapılan seçimlerde 732 oy alan Prof. Dr. Kadri Yamaç’tan sonra 384 oyla ikinci sırada yer almıştı. Yamaç’ın ismi YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmezken, Ayhan’ın ismi ilk sırada gitmişti. Gazi Üniversitesi’nin eski rektörü olan Ayhan, 4 yıl önce yapılan seçimde en fazla oyu almasına karşın 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından atanmamıştı.

Rektörler, görevlerine yarın başlayacak.

