-Üniversitelere kayıtlar yarın bitiyor ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Üniversiteyi kazanan adayların kayıt işlemleri yarın sona erecek. Üniversitelerdeki her program için ayrı kayıt tarihi belirlendiğinden, adayların sınav sonuç belgesinde belirtilen tarihte kayıt yaptırmaları gerekiyor. Belirtilen tarihte kayıt yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybediyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversiteyi kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçlarını, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine elektronik ortamda gönderdi. Öte yandan, Bakanlar Kurulunca alınan ve 26 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ''2011-2012 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar''da üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrencilere yönelik bir madde yer alıyor. Buna göre, üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin 2011-2012 eğitim öğretim yılında ödemesi gereken katkı paylarına ilişkin karara göre, katkı kredisi almak için müracaat ettiğini belgeleyen ve 2011-2012 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerden, kayıt sırasında birinci taksit katkı payı alınmıyor. Kurumca yapılan değerlendirme sonucunda katkı kredisi almaya hak kazanamayan öğrenciler, katkı paylarının tamamını ikinci taksitle birlikte ödeyecek. -Askerlik durumu- ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebiliyor. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekiyor. Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim Programlarını kazanan adaylar, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvuruyor.