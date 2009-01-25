Üniversitelere Hyde Park modeli getirilecek

YÖK, üniversitelerde Londra Hyde Park’takine benzer ‘özgür alan’lar yaratacak. İsteyen, bu özgür bölgelerde istediği gibi konuşacak. Üniversiteden polis çıkarılacak, yerine özel güvenlik gelecek.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde ‘öğrencilerin herhangi bir engelle karşılaşmadan özgürce görüşlerini dile getirebilecekleri alanlar açmaya’ hazırlanıyor. Özgür alanlar için İngiltere’nin Hyde Park’ı örnek alınacak. ‘Özgür alanlarda’ öğrenciler, şiddet ve suç içermeyen her türlü konuşmalarını ve görüşlerini ifade edebilecek, üniversite yönetimini eleştirebilecekler veya konferans, sempozyum düzenleyebilecek. Bunlar için okul yönetiminden ayrıca izin alınması gerekmeyecek.



Radikl gazetesinin haberine göre üniversitelerden polis ve jandarmayı çıkarmak için kolları sıvayan YÖK, Güvenli ve Özgür Üniversite projesi geliştirdi. Proje kapsamında üniversite yönetimleriyle yüz yüze görüşen YÖK yetkilileri, ‘özgür alan’ talebiyle karşılaştı. YÖK, üniversite olaylarına da polis değil özel güvenlik birimlerinin müdahale etmesi yönünde çalışmalar da yürütüyor. Bu kapsamda, üniversitelerde görev yapan özel güvenlik birimlerine eğitim verilmesi çalışmaları da sürdürülüyor. İlk adımı da Ankara Üniversitesi attı. Ankara Üniversitesi’nde özel güvenlik birimlerine yine üniversitenin öğretim üyeleri tarafından iletişim eğitimi verildi. YÖK yetkilileri, üniversitelerin özel güvenlik görevlilerini eğitmeleri ve alt yapı çalışmalarını tamamlamalarının ardından, bir genelgeyle üniversitede ‘özgür alan’ kurulması için düğmeye basacaklarını dile getirdi.



Öğrenci araştırılacak



Proje için oluşturulan heyet, Türkiye’deki 94 devlet üniversitesinin üçte birinde çalışmalarını tamamladı. YÖK yetkilileri, yerel yönetimlerle nasıl işbirliği içinde çalışılabileceğini de tartışmaya açtıklarını söyledi. YÖK ayrıca üniversite olaylarında karışan öğrencilerin, sosyo-ekonomik durumları, ailevi sorunları, sıkıntılar, arkadaş ilişkilerindeki sorunlarının tespit edilmesini de istiyor. ‘Adı sürekli olaylara karışan öğrencilere’, bu kapsamda rehberlik desteği verilmesi de amaçlanıyor.