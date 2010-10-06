-ÜNİVERSİTELERE EK YERLEŞTİRME BAŞVURULARI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılacak ek yerleştirme için başvurular bugün başladı. Adaylar, 11 Ekim tarihine kadar başvuru yapabilecek. Üniversite için şansını yeniden denemek isteyenler, 2010-2011 eğitim-öğretim yılı için merkezi yerleştirmede boş kalan, yerleştirilen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan ve 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandıktan sonra açılan kontenjanlara başvurabilecek. Adaylar, 2010-ÖSYS ek yerleştirme tercihlerini, bugünden itibaren 11 Ekime kadar başvuru merkezleri aracılığıyla veya internet üzerinden bireysel olarak kendileri yapacak. 2010-ÖSYS merkezi ilk yerleştirmede tercih işlemi yapılabilen tüm ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM sınav merkezi yöneticilikleri ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapacak. Başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacak. Adaylar, 2010-ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu ile Tercih Formu'na, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar, tercihlerini başvuru merkezi aracılığıyla yaptıklarında ödeyecekleri 3 TL tutarındaki hizmet ücreti dışında başka bir ücret ödemeyecek. Posta ile ÖSYM'ye gönderilen tercih formları işleme alınmayacak. 2010-ÖSYS ek yerleştirme kurallarına ilişkin bilgiler, 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alacak. Ek yerleştirme için başvuracak adayların bu kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Ek yerleştirme işlemleri, 2010 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu, 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2010-ÖSYS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre yapılacak.