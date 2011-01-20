-ÜNİVERSİTELERE EK KADRO İÇİN TEKLİF TBMM (A.A) - 20.01.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bazı üniversitelere ek kadro verilmesine ilişkin maddeleri de ekleyerek teklifi yeniledi. Elitaş'ın teklifi, daha önce AK Parti'lilerce verilen tekliften yalnızca kadro ihdası konusunda farklılık getiriyor. Buna göre, bazı üniversiteler için öngörülen akademik ve değişik kadro ihdası şöyle: ''Atatürk Üniversitesi 180, Cumhuriyet Üniversitesi 300, Erciyes Üniversitesi 305, Osmangazi Üniversitesine 300 akademik ve 163 değişik kadro; Gaziosmanpaşa Üniversitesine 400 akademik ve 320 değişik kadro, İnönü Üniversitesi 400, Kafkas Üniversitesine 300 akademik ve 200 değişik kadro; Sütçü İmam Üniversitesine 300 akademik ve 145 değişik kadro; Kırıkkale Üniversitesine 400 akademik 160 değişik kadro; Kocaeli Üniversitesi 95, Ondokuz Mayıs Üniversitesine 95 akademik ve 295 değişik kadro; Selçuk Üniversitesi 30, Uludağ Üniversitesi 110, Akdeniz Üniversitesi 81, Mustafa Kemal Üniversitesine 273 akademik kadro.'' ÖSYM'yi, ''Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'' olarak yeniden yapılandıran tasarı, 28 Aralık 2010 tarihinde TBMM Başkanlığına sunulmuştu. AK Parti Grup Başkanvekillerinin imzasıyla bu konuda hazırlanan ve bazı ilave maddeler içeren teklif ise 17 Ocak 2011'de TBMM başkanlığına sunulmuştu. Söz konusu teklif, tüm lise ve dengi okul mezunlarına polis okullarına giriş imkanı sağlayan düzenlemeyi de içeriyordu.