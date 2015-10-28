Üniversitelere 'bütünleme' yetkisi veriliyor

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bütünleme sınavını yapıp yapmama yetkisinin üniversitelerin kendisine verileceğini açıkladı.

NTV'nin haberine göre bütünleme sınavı hakkında konuşan Prof. Dr. Saraç şunları söyledi:

"İlk olarak bahar dönemindeki yatay geçiş kontenjanlarını üniversitelere bıraktık. Tüm yüksek öğretim sistemini ilgilendiren bir bütünleme sınavı var. Yeni bir yetki devrini de burada açıklayabilirim. Üniversitelerimiz, bütünleme sınavlarına ilişkin birtakım endişelerini ve rahatsızlıklarını, sıkıntılarını ifade ettiler bu konulduğundan itibaren.

Biz bugün itibarıyla yükseköğretim kurumlarımıza, öğrencilere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bildirmeleri kaydıyla bütünleme sınavlarını açıp açmama, yapıp yapmama hususunda yetki devrediyoruz. Bu çok önemli yapısal bir değişikliği de getirecek peşi sıra. Bunun da devamı gelecek."

"Pedogojik formasyona karşı değiliz"

Pedagojik formasyonla ilgili çalışma yürüttüklerini de söyleyen Saraç, "Burada çok ince bir mesele var; Sürekli devletin bütün kurumları ve bütün kamuoyu istihdam odaklı bir yaklaşım sergilenmesini istiyor. Bu arada da pedagojik formasyon veyahut lisans tamamlamaları gibi birtakım hususlar ortaya çıkıyor. Biz bunları, taleplerle bu gerçeklikleri bir yerde telif etme durumundayız" dedi.

Pedagojik formasyonla ilgili geçen yıllarda kontenjanlar verildiğini hatırlatan Saraç, şunları kaydetti:



"Bugünlerde de pedagojik formasyonla alakalı bir çalışma yürütüyoruz. Tabi ülkenin ihtiyaçları ve gerçeklerin de sarfınazar etmeden öğretmen ihtiyacının olduğu yerlere ağırlık vererek, bir formüle varacağımızı düşünüyoruz. Bunu önümüzdeki günlerde belirleme durumumuz olabilir. Biz umut tacirliği de yapmak istemiyoruz, gerçekçi olalım, popülist yaklaşımlardan uzak olmak istiyoruz."



Pedagojik formasyona prensip olarak karşı olmadıklarını belirten Saraç, "Milli Eğitim'in iş gücü planlamasına da dikkat etmek durumundayız. Önümüzdeki genel kurulların ilkinde veya ikincisinde bu formasyonla ilgili hangi alanlarda ne kadar verileceği hususunda bir açıklamamız olacak" diye konuştu.