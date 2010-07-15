-ÜNİVERSİTELERE 708 BİN 274 KONTENJAN ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, 2010 yılı için üniversite kontenjanlarının, merkezi yerleştirme ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlarda toplam 708 bin 274 olarak belirlendiğini açıkladı. Yarımağan, LYS sonuçlarına ilişkin bilgi vermek için YÖK'te düzenlediği basın toplantısında bu yılki üniversite kontenjanlarını açıkladı. Kontenjanların bu yıl geçen yıla göre örgün programlarda yaklaşık 75 bin arttığını belirten Yarımağan, merkezi yerleştirme ile öğrenci alan programların kontenjanlarının 686 bin 154, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programların ise 22 bin 120 olduğunu bildirdi. Yarımağan, böylece üniversitelere bu yıl toplam 708 bin 274 kontenjan ayrıldığını söyledi. Dört yıllık lisans programları için 374 bin 68, iki yıllık ön lisans programlar için 312 bin 86 kontenjan ayrıldığını belirten Yarımağan, sınavsız geçişle öğrenci alan programların kontenjanların ise 309 bin 245 olduğunu söyledi. En fazla kontenjana sahip olan üniversiteler hakkında bilgi veren Yarımağan, en fazla kontenjanın 23 bin 16 kontenjan ile Selçuk Üniversitesi'nde olduğunu belirtti. Yarımağan, bu üniversiteyi, sırasıyla Anadolu, Süleyman Demirel, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Atatürk, Dumlupınar, Gazi ve Afyon Kocatepe üniversitelerinin izlediğini bildirdi. -TERCİH BAŞVURULARI 26 TEMMUZ'DA- Tercih ve yerleştirme konusuna da değinen Yarımağan, ''2010-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu''nun basılmakta olduğunu belirtti. Kılavuzun oldukça kapsamlı bir belge olduğunu ifade eden Yarımağan, bu kılavuzun dağıtımının 19 Temmuz Pazartesi gününden itibaren başlayacağını ve 22 Temmuz 2010 tarihine kadar dağıtımın tamamlanacağını söyledi. Yarımağan, ''Adaylar acele etmesinler. Özellikle İstanbul'a bu kılavuz biraz geç dağıtılacak. Ama 22 Temmuz'a kadar tüm adaylar kılavuzu elde edebilirler. 17 Temmuz Cumartesi gününden itibaren kılavuza ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecek'' dedi. Tercih döneminin 26 Temmuz-6 Ağustos 2010 tarihleri arasında olduğunu bildiren Yarımağan, en geç 22 Temmuz'a kadar Türkiye'deki tüm okullara kılavuzun ulaşmış olacağının belirtti. Kılavuzun adaylar tarafından dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgulayan Yarımağan, ''Bu sene bildiğiniz gibi sistemde bir değişiklik oldu. Puan türleri, puan aralıkları, katsayı değerleri değişti. Bu yeni değerlere göre hesaplanan geçen seneki öğrencilerin puanları kılavuzda yer alıyor. Başarı sıraları da yer alıyor. Ancak bu değerler belirli bir hata payıyla oluşturulduğu için adayların biraz dikkatli olması ve adayların biraz geniş aralıktan tercih yapması önerilmekte'' diye konuştu. Adayların bu yıl geçen yıla göre daha fazla tercih yapabileceğini duyuran Yarımağan, ''Geçen yıl en çok 24 tercih yapabiliyorken, bu yıl YÖK'ün aldığı karar gereği 30 tercih yapılabilecek'' dedi. Tercih süresinin uzatılmayacağının altını çizen Yarımağan, ''Bu nedenle biz adaylardan sınav sonuç belgesinin gelmesini beklemeden puanlarını öğrenmelerini ve tercihlerini yapmalarını istiyoruz. Sınav sonuç belgesi bu yıl oldukça kapsamlı. Sonuç belgesinin adaylara ulaşması ay sonunu bulabilir. Yani önümüzdeki pazartesi günü postalanmaya başlayacak'' dedi. Yarımağan, tercih aşamasında tüm adaylara başarılar diledi. -YERLEŞTİRME SONUÇLARI 20 AĞUSTOS DOLAYLARINDA- Adaylar, tercih çalışmalarında destek almak için ÖSYM'nin web sitesinden yararlanabilecek. Adaylar tercihlerini başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'ye gönderebilecek. Bankaya tercih için herhangi bir ücret yatırılmayacak. Adayların tercihlerini başvuru merkezi aracılığıyla göndereceklerse, zamanında randevu almaları gerekiyor. Tercihlerin internet üzerinden bireysel olarak göndereceklerin ''Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir'' uyarısını mutlaka görmeleri ve yazıcıdan tercih listesini almaları gerekiyor. Yerleştirme işlemlerinin yaklaşık iki haftada tamamlanması ve 20 Ağustos 2010 dolaylarında sonuçların açıklanması planlanıyor.