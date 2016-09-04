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15 Temmuz Darbe Girişimi

Üniversitelere 2 bine yakın akademisyen ve idari personel alınacak

Profesör, doçent, hemşire veya avukatlığa uzanan branşlardaki kadrolar için son başvuru eylül ayının ortası

04 Eylül 2016 19:48

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kamuda binlerce personel açığa alındı. FETÖ mensubu olduğu iddiasıyla açığa almaların en etkili olduğu alanlardan biri de üniversiteler oldu. OHAL sonrası yayımlanan KHK'lar ile 15 üniversite kapatılırken çoğunluğu devlet üniversitelerinde görevli 2 bin 346 akademisyen açığa alındı, 4 bine yakın akademisyen ve idari personel hakkında soruşturma başlatıldı. Profesör, doçent, hemşire veya avukatlığa uzanan branşlarda boşalan kadrolara yeni personel alımı için son başvuru tarihi ise eylül ayının ortası. 

Profesör, doçent, avukat, ebe....

noyan Doğan'ın Hürriyet'te yer alan haberine göre, son 15 gün içinde üniversiteler hem akademik hem de idari personel alımı için birer birer ilana çıkmaya başladı. Sadece Anadolu’da değil Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi büyük şehirlerdeki üniversiteler de ihtiyaçları doğrultusunda personel alacak. Arananlar arasında profesörler, doçentler, araştırma görevlileri gibi akademik personellerin yanı sıra, sözleşmeli alınacak olan idari ve destek personeller de bulunuyor. İdari personel için ise hemşirelik, ebelik, güvenlik görevlisi, veya avukatlık gibi branşlardan eleman alımı yapılacak. 

2 bine yakın personel alınacak

Önümüzdeki iki ay içinde de üniversitelerin 2 bine yakın akademik ve idari personel alımı yapması bekleniyor. Peki, başvurular ne zaman? İhtiyaçtan dolayı çok uzun bir zaman yok. Üniversitesine göre değişmekle birlikte başvuru için son tarih Eylül ortası. Yani şu sıralar adayların başvurması gerekiyor.

Akademik personel için aranan genel şartlar; Türk vatandaşı olmak, başvurulacak kadro için gerekli öğretim şartını yerine getirmek gibi devlet memurluğu için gerekli olan şartlar.

Özel şartlar ise; öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en az 70 puan almış olmak, YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından gerekli puanı almış olmak, yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması.

Sözleşmeli personele gelince, genel şartların dışında hizmet göreceği alanda ilgili öğretim ve eğitim kurumlarından diploma almış olmak.

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