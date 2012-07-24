Üniversitelerden şaşırtan promosyonlar

LYS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler en doğru tercihi yaparak üniversite öğrencisi olmaya çalışırken, üniversiteler de tanıtım günleriyle öğrenci çekmeye çalışıyor.

Milliyet gazetesinin haberine göre, üniversitelerin kimi adayları boğazda gezdiriyor, kimi de rektöründen öğretim üyesine kadar seferber olup tercihler de yol gösteriyor. Üniversitelerin pek çoğu ise LYS’de derece yapan öğrencileri özel burslar ve ücretsiz yurt olanaklarıyla kendisine çekmeye çalışıyor.

Gaziantep’de bulunan Zirve Üniversitesi’de ilk 100’e girip kendilerini tercih edenlere sıfır kilometre otomobil veriyor.



Üniversitelerin tanıtım için yaptıkları programlar şöyle:

Tercih ve tanıtım günlerinin başlamasıyla birlikte Bahçeşehir Üniversitesi; veli ve öğrencilere boğaz gezisi hazırladı. Her gün 14.30 da hareket eden 300 kişilik tekne ile 2 saat boyunca boğaz gezisi yapılıyor. Bu sırada da adaylar hem fakülte öğretim görevlilerinden hem de uzmanlardan meslek ve tercihler ile ilgili bilgi alıyor.



Ücretsiz konaklama



Yeditepe Üniversitesi üniversite adaylarını kampusunda gerçekleştirdiği tanıtım günlerinde ağırlıyor. Adaylar için İstanbul’un pek çok noktasından ücretsiz servis kaldırılıyor. Ayrıca şehir dışından gelen adaylara da kampüs içinde yer alan yurtlarda ücretsiz konaklama olanağı sağlanıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından üniversite adayları için düzenlenen İTÜ Tercih Günleri’nde öğrencilerden mezunlara akademisyenlere kadar tüm üniversite ailesi hazır bulunuyor.

Tanıtım günleri İstanbul’un yanı sıra İzmir ve Ankara’da da düzenleniyor.

İstanbul Üniversitesi’nin tanıtımı bu yıl 2 aşamada yapılıyor. İlk aşamada rektörlük binasında yapılan tanıtımda adaylar, üniversitenin fakülte, yüksekokul ve burs, yurt, ERASMUS gibi birimlerini bir arada buluyor ve tercihleri ile ilgili merak ettikleri bilgileri alıyor. İkinci aşamada ise, fakülte ve yüksekokulların kendi yerleşkelerinde kurulan tanıtım ve tercih masalarında çalışmalara devam ediliyor.



Sabancı Üniversitesi'nden sanal gezi



Sabancı Üniversitesi’nin bu yıl ilk kez başlattığı uygulamayla da adaylar ve aileleri Sabancı Üniversitesi kampüsünün sanal harita uygulamasının yer aldığı map.sabanciuniv.edu adresinden kampüsü gezebiliyor ve susocial.sabanciuniv.edu adresinde yer alan Sorusu olan uygulaması sayesinde tüm sorularına yanıt bulabiliyor. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker ve fakülte dekanları da adayların sorularını cevaplandırıyorlar.