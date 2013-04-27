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Üniversitelerdeki olayları, 30 Suriye ajanı mı organize etti?

İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmaya göre Dicle Üniversitesi, ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi’nde yaşanan öğrenci kavgalarında Suriye istihbaratının etkisi var

27 Nisan 2013 11:13

İstihbarat birimlerinin Dicle, ODTÜ ve İstanbul üniversitelerinde yaptığı çalışmaya göre, yaşanan öğrenci olaylarının arkasında çözüm sürecini etkilemek ve Türkiye’de kaos çıkarmak için Suriye İstihbarat Örgütü El Muhaberat’ın 30 kişilik ajan ekibiyle faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı.

Ankara ile Esed rejimi arasındaki gerilim sıcaklığını korurken, istihbarat birimleri, son dönemde üniversitelerde yaşanan bazı olaylarla ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı.

Suriye İstihbarat Örgütü El Muhaberat’ın, son dönemde üniversitelerde yaşanan öğrenci çatışmalarını kullanarak, çözüm sürecine darbe vurmak ve Türkiye’de kaos çıkarmak için faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. İstihbarat birimleri, El Muhaberat’ın Suriyeli sığınmacılar arasında Türkiye’ye sızdırdığı 30 kişilik ajan ekibinin, son dönemde başta Dicle Üniversitesi olmak üzere bazı olaylarda aktif olarak rol aldıkları saptandı.

Milliyet gazetesinden Serdar Koç'un aldığı bilgilere göre, Türkiye üzerindeki “operasyonel” faaliyetlerini artıran El Muhaberat bu kez üniversitelere yöneldi.

El Muhaberat’ın, kaos planı doğrultusunda 20 ile 25 yaş arasındaki 30 kişilik ajan ekibini özel olarak yetiştirdiği belirlendi. Bu ekipteki ajanlara toplumsal olaylarda nasıl hareket edecekleri, Türkiye üniversitelerindeki “hassas” konular ve provokasyon konularında ayrıntılı olarak eğitim verildiği bildirildi.

El Muhaberat’ın bu ajanları, Suriye’deki çatışma ortamından Türkiye’ye kaçan sığınmacılarla birlikte, sahte kimliklerle Türkiye’ye sızdırdığı belirlendi.

 

Profesyonel eylem

 

Suriyeli ajanların 15’er kişilik iki grup halinde hareket ettikleri ve üniversitelerdeki çatışmalarda aktif rol oynadıkları saptandı. Ajanların yüzlerini maskeyle kapattığı, aynı tip sopa ve demir bilye kullandıkları, sırt çantası taşıdıkları, çantalarında yedek kıyafet bulundurdukları, biber gazına karşı gözleri koruyan özel solüsyon ile darbelere karşı plastik koruyucular kullandıkları tespit edildi. Ajanların, gözaltına alınmamak için de yoğun çaba harcadıkları kaydedildi.

İstihbarat birimleri, Suriyeli ajanların 3 üniversitede yaşanan olaylarda aktif rol oynadığını tespit etti.

Ajanların, Dicle Üniversitesi’nde PKK ve Hizbullah sempatizanları arasında yaşanan olaylar ile ODTÜ’de bu olayların protesto edilmesi sırasında yüzleri maskeli bir grubun polise taş, şişe ve demir bilyelerle saldırdığı olayda yer aldıklarını belirlendi. Ajanların, İstanbul Üniversitesi’nde farklı zamanlarda meydana gelen dini motifli bazı eylemlerde de yer aldıkları saptandı.

 

Kimlikleri belirlenecek

 

İstihbarat birimleri, tespit ettikleri bu ajanlar konusunda güvenlik birimlerini uyardı. Bu kişilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanmaları için kapsamlı çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.

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