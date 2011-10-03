-Üniversitelerdeki "yabancılar" ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Türkiye'deki üniversitelerde, 147 ülkeden 26 bini aşkın yabancı uyruklu öğrenci öğrenim görüyor. Son beş yılda Türkiye'deki yabancı öğrenci sayısında yüzde 59 artış yaşandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) istatistiklerine göre, Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin önemli bir kısmı Türk cumhuriyetleri ile Türkiye'ye yakın ülkelerden geliyor. Türkiye'deki üniversiteleri en fazla bölge ülkelerindeki öğrenciler tercih ediyor. Ayrıca bazı Türk cumhuriyetlerinden üniversite eğitimi almak için gelenlerin sayısı da diğer ülkelere göre daha fazla. Türkiye'yi en az tercih edenler Uzak Doğu ülkeleri ile mesafe olarak uzak olan ülkelerdeki öğrenciler. Türkiye'deki üniversitelerde 3 bin 540 Azerbaycan, 3 bin 503 KKTC, 2 bin 929 Türkmenistan, bin 305 İran, bin 231 Bulgaristan, bin 143 Almanya, bin 99 Yunanistan, 956 Moğolistan, 812 Afganistan, 727 Kazakistan, 674 Bosna-Hersek, 602 Kırgızistan, 516 Rusya Federasyonu, 482 Arnavutluk, 455 Suriye Arap Cumhuriyeti, 371 Gürcistan, 370 Irak, 334 Makedonya, 240 Çin, 239 Tacikistan, 224 Nijerya, 208 Ukrayna, 198 Amerika Birleşik Devletleri uyruklu öğrenci okuyor. Türkiye'de, Arap ülkelerinden gelen çok sayıda öğrenci de yükseköğretimlerini sürdürüyor. Bu ülkelerden en çok öğrencisi olan ülke, 455 öğrenci ile Suriye Arap Cumhuriyeti olarak belirlendi. Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu 5, Bahreyn uyruklu 2, Cezayir uyruklu 16, Fas uyruklu 43, Filistin uyruklu 202, Irak uyruklu 370, Kuveyt uyruklu 1, Lübnan uyruklu 47, Umman uyruklu 1, Suudi Arabistan uyruklu 26, Ürdün uyruklu 139, Tunus uyruklu 23, Yemen uyruklu 44, Libya uyruklu 10, Mısır uyruklu 6 öğrenci Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde okuyor. -Moritus'dan Burundi'ye- Üniversitelere, genellikle Afrika'daki ismi fazla bilinmeyen ülkelerden de öğrenciler geliyor. Türkiye'de Somali uyruklu 10, Gabon uyruklu 6, Mali uyruklu 18, Moritanya uyruklu 3, Cibuti uyruklu 30, Çad 10, Burkina Faso uyruklu 2, Burundi uyruklu 13, Gana uyruklu 5, Gine uyruklu 27, Dominik uyruklu 1, Ekvator Ginesi uyruklu 1, Kamboçya uyruklu 9, Mianmar uyruklu 56, Moritius uyruklu 6, Mozambik uyruklu 16, Birleşik Komoros uyruklu 3, Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti uyruklu 110, Siera Leone uyruklu 7, Fildişi Sahili uyruklu 5 öğrenci öğrenim görüyor. Ayrıca, üniversitelerde ''vatansız'' olarak görünen 6 öğrenci de bulunuyor. -Son beş yılda yüzde 59 artış- ÖSYM verileri, Türkiye'de okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısının giderek arttığını gösteriyor. 2006-2007 akademik yılında 16 bin 455, 2007-2008 akademik yılında 17 bin 389, 2008-2009 akademik yılında 18 bin 720, 2009-2010 akademik yılında 21 bin 948 yabancı uyruklu öğrenci eğitim gördüğü belirlendi. Türkiye'deki üniversitelerde 2010-2011 akademik yılı verilerine göre ise, 16 bin 469'u erkek, 9 bin 76'sı kız toplam 25 bin 545 yabancı uyruklu öğrenci eğitimlerini sürdürüyor. Askeri okullar ve polis akademisindeki yabancı uyruklu öğrencilerle birlikte bu sayı 26 bin 228 öğrenciye çıkıyor. -Anadolu Üniversitesinde 4 bin yabancı öğrenci okuyor- Üniversiteler arasında en fazla yabancı öğrenci, Anadolu, İstanbul ve Orta Doğu Teknik üniversitelerinde bulunuyor. Bazı üniversitelerdeki yabancı uyruklu öğrenci sayısı şöyle: Abant İzzet Baysal Üniversitesinde 82, Akdeniz Üniversitesinde 181, Anadolu Üniversitesinde 4 bin 40, Ankara Üniversitesinde 1350, Atatürk Üniversitesinde 222, Atılım Üniversitesinde 6, Bahçeşehir Üniversitesinde 197, Balıkesir Üniversitesinde 193, Başkent Üniversitesinde 33, Beykent Üniversitesinde 290, Bilkent Üniversitesinde 145, Boğaziçi Üniversitesinde 429, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde 305, Çankaya Üniversitesinde 10, Celal Bayar Üniversitesinde 26, Çukurova Üniversitesinde 106, Doğuş Üniversitesinde 3, Dokuz Eylül Üniversitesinde 608, Dumlupınar Üniversitesinde 2, Ege Üniversitesinde 918, Erzincan Üniversitesinde 10, Erciyes Üniversitesi 501, Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde 329, Fatih Üniversitesinde 646, Gazi Üniversitesinde 838, Gaziantep Üniversitesinde 80, Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 278, Gümüşhane Üniversitesinde 3, Hacettepe Üniversitesinde 859, Haliç Üniversitesinde 11, Işık Üniversitesinde 2, İstanbul Aydın Üniversitesinde 29, İstanbul Bilgi Üniversitesinde 176, İstanbul Bilim Üniversitesinde 10, İstanbul Kültür Üniversitesinde 34, İstanbul Teknik Üniversitesinde 756, İstanbul Üniversitesinde 2 bin 611, İzmir Ekonomi Üniversitesinde 37, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde 58, Kafkas Üniversitesinde 32, Karabük Üniversitesinde 11, Karadeniz Teknik Üniversitesinde 435, Kocaeli Üniversitesinde 339, Marmara Üniversitesinde 1334, Mersin Üniversitesinde 160, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde 200, Muğla Üniversitesinde 14, Nevşehir Üniversitesinde 17, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde 569, ODTÜ'de 1487, Pamukkale Üniversitesinde 6, Sabancı Üniversitesinde 17, Sakarya Üniversitesinde 281, Selçuk Üniversitesinde 958, Süleyman Demirel Üniversitesinde 312, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde 32, Trakya Üniversitesinde 605, Uludağ Üniversitesinde 886, Yaşar Üniversitesinde 9, Yeditepe Üniversitesinde 128, Yıldız Teknik Üniversitesinde 433 öğrenci öğretim görüyor. Askeri okulların toplam 372, polis akademisinin de 311 yabancı öğrencisi bulunuyor.