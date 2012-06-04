Üniversitelerde son 12 yılda 49 bin öğrenciye soruşturma açıldı

Türkiye’deki üniversite öğrencileri hakkında 2000 yılından bu yana toplam 48 bin 268 disiplin soruşturması açıldı. Disiplin soruşturması açılan öğrencilerden 34 bin 818’ine çeşitli disiplin cezaları verilirken 598’i süresiz olmak üzere 12 bin 939 öğrenci okuldan uzaklaştırıldı.

Üniversitelerde öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak yaptıkları her eyleme karşı soruşturma açılması verilere de yansıdı. Mahmut Lıcalı'nın Cumhuriyet gazetesindeki haberine göre; CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuru üzerine Türkiye’de 2000-2012 yılları arasında üniversite öğrencileri hakkıda açılan disiplin soruşturmalarına yönelik veriler açıklandı. Türkiye genelinde toplam 144 üniversitenin disiplin soruşturmalarına ilişkin verdiği bilgileri derleyen MEB’nin verilerine göre 2000-2012 yılları arasında toplam 48 bin 268 öğrenci hakkında çeşitli nedenlerle disiplin soruşturması açıldı.



Soruşturmalar AKP’yle arttı



Disiplin soruşturması açılan öğrenci sayısı AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana artış gösterdi. 2003 yılında 3 bin 19 soruşturma açılırken 2004 yılında 3 bin 553, 2005 yılında 3 bin 625, 2006 yılında 4 bin 27, 2007 yılında 4 bin 194, 2008 yılında 4 bin 444, 2009 yılında 5 bin 308, 2010 yılında 6 bin 1 ve 2011 yılında ise 5 bin 871 olarak gerçekleşti. Hakkında disiplin soruşturması açılan 34 bin 818 öğrenciye ise disiplin yönetmeliği kapsamında kınama, uyarı, okuldan uzaklaştırma gibi çeşitli cezalar verildi. MEB’in verilerine göre 12 yıl içinde kınama cezası verilen öğrencilerin sayısı 8 bin 953 olarak hesaplanırken en fazla kınama cezası 971 öğrenciyle 2010 yılında gerçekleşti. Uyarı cezası alan öğrencilerin sayısı toplam 12 bin 926 olarak hesaplandı.

Öğrencilere yönelik “uyarı” ve “kınamanın” dışında okuldan uzaklaştırma cezası alanların sayısı ise toplamda 12 bin 939 olarak hesaplandı. Bu öğrencilerden 9 bin 824’üne bir, 2 bin 517’sine ise iki dönem uzaklaştırma cezası verildi. 2000-2012 yılında 598 öğrencinin ise okullarıyla ilişiği tamamen kesildi. YÖK’ün 12 Eylül’ün izlerini taşıyan disiplin konusundaki mevzuatına göre öğrenciler hakkında şu suçlamalar (!) nedeniyle disiplin soruşturması açıldı: “Kütüphaneden izinsiz kitap çıkarmak, Kürtçe ders okutulması talebi, kütüphaneye kitabın iadesinin yapılmaması, izinsiz dergi dağıtmak, izinsiz pankart, döviz açmak, gösteri yapmak, YÖK’ü protesto etmek, izinsiz bildiri okumak, koşu törenine katılmamak.”