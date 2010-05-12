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Kültür-Sanat

Üniversitelerde rock müzik tarihi anlatılıyor

Türkiye'de rock müzik tarihi, en başından başlayarak ilk kez anlatılıyor.

12 Mayıs 2010 03:00

T24 - Türkiye'de rock müzik tarihi, en başından başlayarak ilk kez anlatılıyor. 10 Mayıs Pazartesi günü başlayan etkinlikler, 24 Mayıs pazartesi günü son bulacak.





7 farklı üniversitede gerçekleşecek olan etkinliklerde rock müzik tarihine yönelik pek çok konu ele alınacak: Cumhuriyet'in ilanıyla birliklte kurulan ilk caz grubu; basının caz ve halk müziğine başlattığı karalama kampanyaları; dünya müzik piyasasına açılan ilk Türk'ler Ahmet Ertegün, Muvaffak Falay, Arif Mardin, İlhan Mimaroğlu; dünyada Rock'n Roll üzerine ilk kitap nasıl Türkiye'de  basıldı; Türkiye'ye ilk elektro gitar Atatürk'ün yatı Savanora'yla nasıl geldi; ilk Türk rock plağı... 


Bunların yanı sıra Cem Karaca'nın rol aldığı ilk film, müzik basınında ilk popüler müzik dergiciliği girişimleri, rock müziğinin gelişiminde Sultanahmet'in önemi, Anadolu'da rock’ın başlangıç ve bitişi, 80 sonrası grupların ortaya çıkışı ve ilk stad konserleri, etkinlikler boyunca ele alınacak diğer konular. Aynı zamanda, 17 yıl aradan sonra bulunan Metallica konser görüntüleri de ilk kez bu üniversitelerde gösterime sunulacak ve Galatasay Lisesi, Ankara ODTÜ, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki öncü hareketler anlatılacak.
 

Etkinlik programı ise şöyle ;


13 Mayıs Perşembe; Bursa Uludağ Üniversitesi – İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi Salonu. Saat 13:00 – 15:00

17 Mayıs Pazartesi İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kriton Curi Salonu Saat 14:00-16:00

18 Mayıs Salı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi

21 Mayıs Cuma Balıkesir Üniversitesi

24 Mayıs Pazartesi Ankara Atılım  Üniversitesi – Kırmızı Salon Saat 15:00-17:00


Yazı  : Tuğçe Bozkurt (MİHA)

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