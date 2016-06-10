Üniversitelerde rektörlük yarışı başladı; işte adaylar...

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde 12 Temmuz’da yapılacak rektörlük seçimleri için aday adayları belli olmaya başladı. ODTÜ’de 5 akademisyen adaylığını açıkladı, Boğaziçi’nde Rektör Gülay Barbarosoğlu şimdilik tek aday. Bazı üniversitelerde aday sayısı 20’ye dayandı.

Temmuz’da ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, YTÜ’nün de aralarında bulunduğu19 üniversitede rektörlük seçimi yapılacak. Boğaziçi Üniversitesi’nde Rektör Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu tekrar aday oldu. Hürriyet'te yer alan habere göre, Barbarosoğlu’na karşı adaylığını resmen açıklayan olmadı. İTÜ’de Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca ile birlikte şimdilik 10 isim adaylığını duyurdu. Gazi’de 20 aday yarışacak. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Gazi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, YTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak ise sekiz yıl rektörlük yaptığı için aday olamıyor.

Bazı üniversitelerin rektör aday adayları şöyle:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi: Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nevzat Özgüven, Prof. Dr. Ersan Akyıldız, Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, Prof. Dr. Tayfur Öztürk ve Prof. Dr. Ahmet Türer.

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde aday isimler şöyle:

Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian, Prof. Dr. Ahmet Demir, Prof. Dr. Salim Yüce, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü, Prof. Dr. Faruk Yiğit, Prof. Dr. Bahri Şahin, Prof. Dr. Ahmet Koyun, Prof. Dr. Yusuf Ayvaz, Prof. Dr. Neşe Toku. Yaklaşık 900 akademisyen oy kullanacak.

İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki adaylar şöyle:

Rektör Prof. Dr. Mehmet Karaca, Prof. Dr. Hilmi Ünlü, Prof. Dr. Tuncay Taymaz, Prof. Dr. Lerzan Özkale, Prof. Dr. Serdar Çelebi, Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Prof. Dr. Onuralp Yücel, Prof. Dr. Osman Azmi Özsoysal, Prof. Dr. Cenk Yaltık ve Prof. Dr. Abdul Hayır. 1.139 akademisyen oy kullanacak.

Gazi Üniversitesi'nin rektör adayları şöyle:

Prof. Dr. Kadriye Altok, Prof. Dr. A. Duran Türkoğlu, Prof. Dr. Adnan Abacı, Prof. Dr. Bülent Aytaç, Prof. Dr. Derviş Yılmaz, Prof. Dr. Dursun Taşçı, Prof. Dr. Emin Ersoy, Prof. Dr. Güçlü Yavuzcan, Prof. Dr. Hikmet Kavruk, Prof. Dr. İbrahim Uslan, Prof. Dr. Kemal Görmez, Prof. Dr. M. Necat Coşkun, Prof. Dr. Mahmut Özbay, Prof. Dr. Mehmet Türker, Prof. Dr. Mehmet Zeki Taner, Prof. Dr. Mithat Üner, Prof. Dr. Murat Mollamahmutoğlu, Prof. Dr. Musa Bali, Prof. Dr. Mustafa Safran ve Prof. Dr. Sacit Turanlı.

Akdeniz Üniversitesi'ndeki isimler şöyle:

Vekil Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Prof. Dr. İbrahim Demir, Prof. Dr. Muharrem Certel, Prof. Dr. Hüseyin Basım, Prof. Dr. Nevzat Çevik ve Prof. Dr. İsmail Boztosun. Yaklaşık 1.150 akademisyen de oy kullanacak.

Ankara Üniversitesi'ndeki adaylar: Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. Mehmet Birey, Prof. Dr. Çetin Atasoy, Prof. Dr. Ahmet Çolak ve Prof. Dr. Onur Özsoy.

Atatürk Üniversitesi'ndeki adaylar şöyle: Prof. Dr. Üstün Özen, Prof. Dr. Medine Güllüce, Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Prof. Dr. Fahri Yavuz, Prof. Dr. Ümit Demir, Prof. Dr. Mükerrem Kaya, Prof. Dr. Nuri Bakan, Prof. Dr. M. Dursun Kaya, Prof. Dr. Serdar Sevimli, Prof. Dr. Ömer Selim Yıldırım, Prof. Dr. Muhlis Macit, Prof. Dr. Azman Ateş ve Prof. Dr. Ümit Ertaş.

1 Ağustos’ta Erdoğan’a sunulacak

Profesör unvanlı 67 yaşını doldurmamış akademisyenler rektör adayı olabiliyor. Seçimlerde Yrd. Doç, Dr. ve üstü unvanı olanlar oy kullanabiliyor. En çok oyu alan altı aday 15 Temmuz’da YÖK’e gönderilecek.YÖK’ün seçtiği üçer aday 1 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulacak.

Gümüşhane Üniversitesinde rektörlük seçimine doğru

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Alkan, 26 Temmuz 2016'da yapılacak Gümüşhane Üniversitesi Rektörlük seçiminde aday olacağını belirtti.

Alkan, rektör adaylığını açıklamak amacıyla bir restoranda düzenlenen iftarın ardından yaptığı konuşmada, uzun süredir yurtiçinde ve yurtdışında yaptığı çalışmalarda kazandığı bilgi, birikim ve tecrübeyle bu yola çıktığını söyledi.

Eğitim hayatı ve akademik çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Alkan, "Şimdiye kadar edindiğim tecrübe, Gümüşhane Üniversitesine hizmet yolundaki en önemli kaynaklarımdan biri olacaktır. 26 Temmuz 2016'da yapılacak Gümüşhane Üniversitesi Rektörlük seçiminde adayım. Gümüşhane Üniversitesini sorunlarıyla değil ilimi ile konuşulacak bir üniversite haline getireceğim." dedi.

Alkan, rektörlük görevine layık görülmesi durumunda Gümüşhane'ye yerleşeceğini anlatarak, şunları söyledi:

"Gümüşhane Üniversitesi’ni marka üniversite yapmak için çalışacağım. En büyük hayalim, yaptığım bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerle şehirle bütünleşen Gümüşhane Üniversitesini hayata geçirmektir. Yetenekli ve donanımlı öğretim üyeleriyle birlikte kuracağımız ekibin adil ve paylaşımcı yaklaşımıyla, Gümüşhane Üniversitesini önemli bir bilim merkezine dönüştüreceğiz. Seçim bildirgemizde beyan ettiğimiz bütün projelerimizi ve vaatlerimizi yerine getirerek Gümüşhane Üniversitesini öncelikle bölgemizin sonra da Türkiye'mizin önemli ve güzide üniversiteleri arasına dahil etmek için bütün gücümüzle çalışacağız."