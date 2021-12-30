Üniversitelerde Omicron alarmı: Online eğitime dönüş başladı

Koronavirüs'ün diğerlerine göre daha hızlı yayıldığı bilinen varyantı Omicron'un vakaları artırması nedeniyle birçok üniversite online eğitime geri dönüyor.

Omicron varyantının ardından vaka sayılarının 36 bini geçmesiyle, Işık ve Acıbadem Üniversitesi de uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu'nun “Salgının seyrine göre program bazında inisiyatif üniversitelerde” açıklamasının ardından online eğitime dönen üniversiteler şöyle oldu:

İstanbul Teknik Üniversitesi yüz yüze yürütülen derslerin tamamında hibrit modeline geçti.

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar tıp ve hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer bütün derslerin online yapılmasını kararlaştırdı.

Boğaziçi Üniversitesi 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrim içi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri tarihe erteleneceğini açıkladı.

Işık ve Acıbadem Üniversitesi ise uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.