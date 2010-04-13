Üniversitelerde Ermenice dil eğitimine onay

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Günay, devletin çeşitli kurumlarından Ermenice bilen personel talebi geldiğini ifade etti.

Türkiye'de Ermenice bilen çok az insan olduğunu bu nedenle Ermeni dilini bilen yetişmiş insanların arandığını ifade eden Günay, artık Türkiye'deki üniversitelerin dışa açıldığını kaydederek, şunları söyledi:



"Bundan 20-30 yıl önceki üniversite anlayışı değişti. Bir küreselleşme süreci yaşanıyor. Bu anlamda bütün dillerde eğitim almış yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'nı (YÖS) da kaldırdık. Türkiye'deki üniversiteleri tüm dünyaya açmak istiyoruz. Dolayısıyla bütün dillerde yetişmiş insan gücü olması gerekiyor. Bu nedenle öncelikle İngilizce'ye teşvik ediyoruz. Günümüzde İngilizce uluslararası bir dil haline geldi."



Üniversitelerde hangi programın açılacağına üniversite yönetimlerinin karar verdiğini anlatan Prof. Dr. Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"YÖK de üniversitelerin bu taleplerini değerlendirerek yeni program açmalarına karar veriyor. Üniversitelerimiz bu konuda serbestler. Ankara Üniversitesinden gelen Ermenice dil eğitimi programı konusu YÖK'te değerlendirildi ve açılması kabul edildi. Bu programın önümüzdeki yıl eğitim vermeye başlayacağını tahmin ediyoruz."







