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Eğitim

Üniversitelerde ek yerleştirme başvuruları bugün başlıyor

Ek yerleştirme dönemi 30 Ağustos günü saat 23.59’da son bulacak

26 Ağustos 2016 11:37

Üniversitelerde boş kalan kontenjanlara yapılacak ek yerleştirme başvuruları bugün başlıyor. ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Galatasaray gibi üniversitelerde bile boşluk var.

Ek yerleştirme dönemi 30 Ağustos günü saat 23.59’da son bulacak. Adayların ilk merkezi yerleştirmede olduğu gibi yine 24 programı tercih hakları olacak. Üniversitelerde, merkezi yerleştirmenin ardından 60 bin 147 kontenjan boş kalmıştı. Ancak kayıt yaptırmayanlar yüzünden boş kalan toplam kontenjan henüz bilinmiyor.

 

Her üniversitede boş var

 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yerleştirildiği yükseköğretim programına kayıt yaptırmayanlar oldu ve Türkiye’nin birçok gözde üniversitesinde boş kontenjanlar oldu. Aralarında Orta Doğu Teknik (ODTÜ) İstanbul Teknik (İTÜ), Boğaziçi, Galatasaray üniversitelerinin de yer aldığı üniversitelere ek yerleştirme ile yerleşme şansınız var. Bu üniversitelerde, aralarında mühendisliklerin de yer aldığı programlara öğrenci alınacak.

 

İTÜ’de 77, Boğaziçi'nde 41,
ODTÜ’de 38 kontenjan

 

Örneğin İTÜ’de 77, Boğaziçi Üniversitesi’nde 41, ODTÜ’de ise 38 kontenjan boş kaldı. İTÜ’deki boş kontenjanların özellikle ABD üniversiteleriyle yapılan anlaşma sonucunda çift diploma programı uygulanan ücretli programlarda olduğu görülüyor. 77 boş kontenjanın 51’ini bu ücretli programlar oluşturuyor. Bu üniversitenin KKTC’de kurduğu ve yine ücretli olan denizcilik programlarında da boş kontenjan sayısı 91. İTÜ gibi ODTÜ’de de 38 boş kontenjanın 6’sı ücretli programlar.

Bu programlar da ABD üniversiteleriyle yapılan anlaşmalara göre çift diploma veriyor. Öğrenciler 2 yıl ABD’deki üniversitede okuyor ve bunun için de öğrenim ücretli oluyor. ODTÜ’nün de KKTC’deki kampusunda ücretli programlarının 73’ü boş. Yine boş kontenjanın olduğu üniversitelerden biri de Galatasaray Üniversitesi. Bu üniversitede de sosyoloji ve mühendislik bölümlerinde toplam 3 kontenjan bulunuyor.

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