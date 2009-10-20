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Sağlık

'Üniversitelerde de aşılama başlayabilir'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan üniversitelerde domuz gribi görülürse acil aşılama projesine geçileceğini açıkladı.

20 Ekim 2009 03:00

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan üniversitelerde domuz gribi görülürse acil aşılama projesine geçileceğini açıkladı.

Özcan, Mesleki Yeterlilik Kurumu Genel Kurulu'na gelişinde domuz gribi ile ilgili sorulara cevap verdi.

Bir gazetecinin domuz gribi ile ilgili aşılama başlatıp başlatmayacaklarını sorması üzerine Özcan, ''Henüz başlamadık ama düşünüyoruz, düşüncelerimiz var. Bir iki üniversitede görülmeye başladığı zaman, bir iki vaka olduktan sonra derhal aşılama projesine başlayacağız. Bütün öğrencilerimizin Sağlık Bakanlığımız tarafından önerilen tedbirleri takip etmelerini istiyoruz. Kendilerini korumalarını istiyoruz'' diye konuştu.

Şimdiye kadar üniversitelerde domuz gribi ile ilgili bir vaka görülmediğini de belirten Özcan, kendisinin de konuyu takip ettiğini söyledi.
Proje kapsamında herkesin aşılanıp aşılanmayacağı sorusuna ise, “Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi isteyen herkes olabilir 6 aydan 24 yaşa kadar. Biz de o politikayı takip edeceğiz” yanıtını verdi.

Üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceğinin sorulması üzerine ise YÖK Başkanı Özcan, ''Bir görülsün... Duruma bakarak öyle bir karar alınabilir ilkokullarda alındı biliyorsunuz'' dedi.

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