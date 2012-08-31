Üniversitelerde Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersi kaldırılıyor

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversitelerde İnkılâp Tarihi dersi okutulması uygulamasının kaldırılması için çalışma başlattı.

Yükseköğretim kanunundaki “Atatürk milliyetçiliğine bağlı” öğrenciler yetiştirme hedefi doğrultusunda konulmuş olan dersin kaldırılmasıyla ilgili YÖK Başkanı Gökhan Çetinsaya, Taraf ’tan Tuğba Tekerek'e konuştu.

Çetinsaya, “Dersin ve üniversitelerdeki Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüleri’nin kaldırılması için çalışmalar yapılıyor mu” sorusuna cevaben “Yükseköğretim yasası değişikliği kapsamında bu konular gündemimizde, tartışılıyor” dedi.

Üniversitelerde Türk Dili ve Edebiyatı dersiyle birlikte tüm öğrencilerin alması zorunlu olan Atatürk İlkeleri dersinin yasal dayanağını 1981 tarihli yükseköğretim yasası oluşturuyor. Yasada yükseköğretimin amaçları sıralanırken öğrencileri, “Atatürk İnkılâpları ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine bağlı” yetiştirmek ilk sırada yer alıyor. Çetinsaya’nın açıklaması, bu ifadenin de değişebileceğine işaret ediyor.

Berktay: Bu tartışma son derece hayırlı



Konuyla ilgili Taraf gazetesinden Tuğba Tekerek'e değerlendirmelerde bulunan Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halil Berktay, “Ne ilk ve orta öğretim ne üniversite düzeyinde Atatürk ilkeleri diye bir ders olamaz. Çağımızda hiçbir ülke gençlerini ama Kemalizm ama Marksizm şu veya bu tür bir nasyonalizmin ilkelerine göre yetiştirmeyi, böyle tektip bir ideolojik yapılanmayı bütün gençliğine empoze etmeyi tasavvur edemez” dedi. Öncelikle, anayasada ve YÖK yasasında Atatürk ilkelerine bağlılık ifadelerinin çıkarılması gerektiğini söyleyen Berktay “Bunlar olmadan da YÖK’ün bu tartışmayı yapmasını son derece hayırlı görüyorum. Üniversite gençliğinin zihinlerini cendereye alma çabalarının bir halkası da kırılmış olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç Dr. İsmet Akça da “Üniversite düzeyinde Atatürk İlke ve İnkılâpları Tarihi dersi diye bir ders abesle iştigâl. İnsanlık Tarihi, Türkiye Tarihi dersi olur. Ama De Gaulle İnkılâp Tarihi, Lincoln İlke ve İnkılâp tarihi olamayacağı gibi böyle bir ders de olamaz” dedi. Akça, öte yandan bu tür ufak iyileştirmeler yapılırken üniversitenin ticarileştirildiğini, asıl meselenin gözden kaçırılmaması gerektiğini de söyledi.



Ortaylı: Kasaba kafalılar kaldıramaz



Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise dersin kaldırılması tartışmalarını “tribünlere oynamak” diye niteleyerek “Boşver, kaldırılmaz, yemezler” dedi. Dersin içeriğinde Cumhuriyet tarihinin anlatıldığını, isminin değiştirilmesine de karşı olduğunu söyleyen Ortaylı “Madem beğenmiyormuş dersin içeriğini, koysunlar kitabını. Bakalım neler yazıyor aslanım benim. Kasaba kafasıyla ders mi vereceğiz yahu” diye konuştu.



'Ders resmi tarih söyleminin dışında veriliyor'



Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinde anlatılanlar için üniversitedeki çoğu öğrenci “lisedeki gibi” diyor. Bilgi Üniversitesi’nde Toktamış Ateş’in verdiği derslerde “Atatürk diktatör müydü?” sorusuna karşılık, “Hayır, çünkü arkasında halk desteği vardı” diyenlerin yüksek notu garantilediği belirtiliyor. Kocaeli Üniversitesi’nden Burcu Meriç ise “Sınavda ‘Sözde Ermeni soykırımı hakkında ne düşünüyorsunuz?’ diye sorulmuştu. Ben ‘Eğer bir soykırım olsaydı bu sizin de dediğiniz gibi ‘sözde’ olmazdı. Bir soykırım olduğunu düşünmüyorum’ dedim. Çoğu kişi dersi geçemedi ben tam puan aldım” diyor. Ancak, Boğaziçi, Galatasaray gibi az sayıda üniversitede ders resmi tarih söyleminin dışında veriliyor, derste 18. yüzyıldan günümüze modern Türkiye’nin oluşumu anlatılıyor.