T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Üniversitelerde atama depremi

Cumhurbaşkanı Gül'ün bazı rektör atamaları üniversitelerde tepkiyle karşılandı. İTÜ'de 12 öğretim üyesi istifa etti.

06 Ağustos 2008 03:00



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bazı rektör atamaları üniversitelerde tepkilere yolaçtı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Faruk Karadoğan’ın atanması İTÜ’de deprem etkisi yarattı. Prof. Dr. Karadoğan’ın rektör olmasına karşı çıkan 12 öğretim üyesi görevlerinden istifa etti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Dursun da Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın rektör atanması nedeniyle istifa etti.

İTÜ’de yapılan seçimlerde 362 oy alarak birinci olan Prof. Dr. Karadoğan’ın ismi YÖK tarafından da Cumhurbaşkanı Gül’e ilk sırada gönderildi. Dün yapılan atamalarda Cumhurbaşkanı Gül’ün Karadoğan’ı ataması ise üniversitede tepkiyle karşılaştı.
Rektörlük devir teslimi sırasında Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Vardar, görevinden istifa ettiğine ilişkin dilekçeyi Rektör Prof. Dr. Karadoğan’a verdi. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Erkin Nasuf, Prof. Dr. Fuat Anday ve Prof. Dr. Haluk Karadoğan, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ümit Şenesen, Prof. Dr. Özgür Turhan, Prof. Dr. Remzi Akkök, Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Prof. Dr. Melek Tüter, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sumru Pala ise istifa ettiklerini sözlü olarak açıkladılar.

GAZİ’DE 2. İSTİFA SENDROMU

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ayşe Dursun ise Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın rektörlük görevini bugün devralmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Gazi Üniversitesi’nde yapılan seçimlerde en yüksek oyu Prof. Dr. Kadri Yamaç almasına karşın YÖK tarafından Yamaç’ın ismi gönderilmemişti. Prof. Dr. Yamaç’dan önceki dönemde Rektörlük görevini yerine getiren Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın dün Abdullah Gül tarafından yeniden rektör seçilmesi Gazi Üniversitesi’nde de tepkilere neden oldu.

ESKİ REKTÖR KONUŞTU

NTV’nin canlı yayınına katılan İTÜ'nün eski rektörü Hüseyin Faruk Karadoğan istifaları şu şekilde yorumladı:
“Üniversitemizin bir geleneği vardır. Üniversitemiz bugüne kadar hep kendi seçtikleri tarafından yönetilmiştir. Bu geleneğe balta vuran bir uygulamayı protesto etmek için bu istifalar gelmiştir. Bugüne kadar siyaset üniversitenize doğrudan böylesine sokulmamıştı.”

BİR İSTİFA DA 9 EYLÜL'DEN

Rektör adayı ve 9 Eylül Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Sedef Gidener’in de istifa ettiği açıklandı.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24