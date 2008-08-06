Üniversitelerde atama depremi





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bazı rektör atamaları üniversitelerde tepkilere yolaçtı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Faruk Karadoğan’ın atanması İTÜ’de deprem etkisi yarattı. Prof. Dr. Karadoğan’ın rektör olmasına karşı çıkan 12 öğretim üyesi görevlerinden istifa etti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Dursun da Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın rektör atanması nedeniyle istifa etti.



İTÜ’de yapılan seçimlerde 362 oy alarak birinci olan Prof. Dr. Karadoğan’ın ismi YÖK tarafından da Cumhurbaşkanı Gül’e ilk sırada gönderildi. Dün yapılan atamalarda Cumhurbaşkanı Gül’ün Karadoğan’ı ataması ise üniversitede tepkiyle karşılaştı.

Rektörlük devir teslimi sırasında Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Vardar, görevinden istifa ettiğine ilişkin dilekçeyi Rektör Prof. Dr. Karadoğan’a verdi. Rektör yardımcıları Prof. Dr. Erkin Nasuf, Prof. Dr. Fuat Anday ve Prof. Dr. Haluk Karadoğan, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ümit Şenesen, Prof. Dr. Özgür Turhan, Prof. Dr. Remzi Akkök, Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Prof. Dr. Melek Tüter, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sumru Pala ise istifa ettiklerini sözlü olarak açıkladılar.



GAZİ’DE 2. İSTİFA SENDROMU



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ayşe Dursun ise Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın rektörlük görevini bugün devralmasının ardından istifa ettiğini açıkladı. Gazi Üniversitesi’nde yapılan seçimlerde en yüksek oyu Prof. Dr. Kadri Yamaç almasına karşın YÖK tarafından Yamaç’ın ismi gönderilmemişti. Prof. Dr. Yamaç’dan önceki dönemde Rektörlük görevini yerine getiren Prof. Dr. Rıza Ayhan’ın dün Abdullah Gül tarafından yeniden rektör seçilmesi Gazi Üniversitesi’nde de tepkilere neden oldu.



ESKİ REKTÖR KONUŞTU



NTV’nin canlı yayınına katılan İTÜ'nün eski rektörü Hüseyin Faruk Karadoğan istifaları şu şekilde yorumladı:

“Üniversitemizin bir geleneği vardır. Üniversitemiz bugüne kadar hep kendi seçtikleri tarafından yönetilmiştir. Bu geleneğe balta vuran bir uygulamayı protesto etmek için bu istifalar gelmiştir. Bugüne kadar siyaset üniversitenize doğrudan böylesine sokulmamıştı.”



BİR İSTİFA DA 9 EYLÜL'DEN



Rektör adayı ve 9 Eylül Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Sedef Gidener’in de istifa ettiği açıklandı.

