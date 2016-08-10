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Eğitim

Üniversitelerde 60 bin kontenjan boş kaldı

Sınava giren 2 milyon 256 bin 377 adaydan 961 bin 864 'ü üniversiteli oldu

10 Ağustos 2016 16:40

 2016-ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları açıklandı.  Sonuçlara göre üniversitelerde 60 bin kontenjan boş kaldı.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Üniversite kayıtları ise 15-19 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İsteyen öğrenciler 12-16 Ağustos tarihleri arasında  ise elektronik kayıt yaptırabilecek. 

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacak. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2016'ya kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacak. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek. 

ÖSYS'ye başvuran 2 milyon 256 bin 377 adaydan 961 bin 864 'ü üniversitelerin lisans, ön lisans programları ile Açık Öğretim Fakültesi'ne yerleşti. Üniversitelerdeki lisans programlarına 423 bin 479, ön lisans programlarına 368 bin 770 aday yerleşti.

 

60 bin 147 kontenjan boş kaldı

 

Üniversitelerin lisans programlarında 25 bin 539, ön lisans programlarında ise 34 bin 608 olmak üzere, 60 bin 147 kontenjan boş kaldı.  En fazlo boş kontenjan devlet üniversitelerinde kaldı. Devlet üniversitelerinin lisans programlarında 13 bin 301, ön lisans programlarında 21 bin 167, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 7 bin 103, ön lisans programlarında 11 bin 425 kontenjan boş kaldı.

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