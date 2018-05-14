Üniversitelerarası Tiyatro Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA)- KARTAL Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi’nin işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. 3\'üncü kez düzenlenen ve sunuculuğunu Emin Maltepe\'nin yaptığı Türkiye Üniversiteler Arası Tiyatro Festivali’nin ödül töreni, genç tiyatrocuların heyecanı ve coşkusuna sahne oldu.

Ödül törenine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tozkoparan ve Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday adayı Gülcemal Fidan, Kartal Belediye Meclisi üyelerinin yanı sıra kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Ödül gecesinde emektar tiyatrocu Sumru Yavrucuk’a da ‘Tiyatro Başarı ve Onur Ödülü’ verildi.

KARTAL’DA TİYATRO ŞÖLENİ YAŞANDI

İlki 2016 yılında gerçekleştirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenerek geleneksel hale getirilen Türkiye Üniversitelerarası Tiyatro Festivali’nin ödül töreni gerçekleştirildi. Kartal Belediyesi ve Maltepe Üniversitesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 aylık sürede 13 farklı üniversite ve Kartal Belediye Tiyatrosu’nun da katılımıyla tiyatro gruplarının 15 farklı oyunu sahnelediği festival ile Kartal’da tiyatro şöleni yaşandı.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Kartallıların da yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde, 17 farklı dalda ödüller dağıtıldı. Gecede bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, festivale yaptıkları katkılardan dolayı Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’e plaket takdim etti. Rektör Yardımcısı Çotuksöken ise Başkan Altınok Öz’e bir tablo hediye etti. Başkan Altınok Öz, sanatın önemine değinerek gençlere, sanatı yüceltecek yöneticiler seçmelerini tavsiye etti.

Festivalde emektar tiyatro sanatçısı Sumru Yavrucuk’a da ‘Tiyatro Başarı ve Onur Ödülü’ verildi. Yavrucuk, ödülü Anneler Günü’nde almasının ayrıca bir mutluluk olduğunu ve koruyucu bir anne olarak ödülü oğlu için aldığını söyledi. Ödül töreninden önce ise ünlü müzikallerin eserlerinin seslendirildiği bir konser düzenlendi ve ‘Sinekli Dağ’dan ‘Lüküs Hayat’a kadar pek çok farklı müzikalden unutulmayan melodiler yeniden seslendirildi.

Festivalde Kartal Belediye Başkanlığı Özel Ödülü, “Mutfak Söyleşileri” adlı oyunla Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu’na verilirken, Halk Jürisi Özel Ödülü ise “Savaş” adlı oyundaki performanslarıyla Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne verildi. Jüri Özel Ödülü “Mutfak” adlı oyundaki performansları ile Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencilerinin olurken, Müzikal Özel Ödülü “Aşk Olsun” adlı oyun ile Işık Üniversitesi Müzikal Tiyatro Kulübü’ne verildi.

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