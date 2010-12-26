-ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI BAŞLADI ANKARA (A.A) - 26.12.2010 - Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) başladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen ÜDS, saat 09.30'da başladı. 3 saat sürecek sınav, 22 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek'te gerçekleştiriliyor. Sınav başladığında her adaya açılmamış bir adet soru kitapçığı paketi verildi. Adaylar paketi kendisi açtı. ÖSYM'nin daha önce duyurduğu sınav güvenliğini artırıcı tedbirler bu sınavda da uygulandı. ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda, Almanca, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılıyor. Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekiyor.