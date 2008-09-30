Üniversiteler yurt dışına açılıyor

ODTÜ ve İTÜ'den sonra yurt dışında şube açmaya hazırlanan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Taluğ, şube için Azerbaycan'da veya Balkanlar'da bir ülkeyi düşündüklerini bildirdi.



Taluğ, dünyada yükseköğretim alanında büyük bir rekabet yaşandığını, Avrupa'da birçok üniversitenin başka ülkelerin gençlerini düşük ücretlerle okutabilmek için yarışa girdiklerini kaydetti.

"Mesela Polonya'da, Bulgaristan'da, Romanya'da ciddi üniversite yapılanmaları var. Dünyanın her yerinden genç beyinleri düşük ücretlerle çekmeye çalışıyorlar"diyen Taluğ, Türkiye'nin de bu rekabette yer alması gerektiğini vurguladı.



Bu yarışta "başka ülkelerde başka isimler altında üniversite açmak, şubeler veya ortak programlar oluşturmak" gibi farklı seçeneklerin ön plana çıktığını dile getiren Taluğ, "Ankara Üniversitesi olarak dünyada gittikçe küreselleşen yükseköğretim alanında daha etkin bir yer almak istiyoruz. Ankara Üniversitesi olarak yurt dışında yerleşkelerimiz, şubelerimiz olsun istiyoruz, buna önem veriyoruz" dedi.



'Balkanlarda'da değişik seçenekler var'



ODTÜ'nün KKTC'de yerleşke kurduğunu, İTÜ'nün de kurmaya hazırlandığını anımsatan Taluğ, Ankara Üniversitesi'nin de şu aşamada, Azerbaycan'da veya Balkanlar'da bir şube açmayı düşündüğünü bildirdi. Taluğ, "Balkanlar'da değişik seçenekler var. Tek bir merkez ve değişik yerlerde fakülteleri, yüksekokulları olan geniş bir ağ şeklinde de olabilir. Bir-iki seçenek üzerinde çalışıyor. Şu anda düşündüğümüz bir şube olması yönünde. Bunlar dışında başka yerler de düşünüyoruz; ama o yerler henüz olgunlaşmış değil" diye konuştu. Taluğ, konunun üniversitenin yetkili kurullarında yapılacak değerlendirme sonucunda netlik kazanacağını ifade etti.



Taluğ, şu anda Azerbaycan'da Bakü'de şube açmanın daha ağırlık kazandığını belirterek, açılması halinde buradaki fakülte veya yüksekokullara ÖSYS kılavuzundan tercih edilerek girilebileceğini anlattı.



'Türkiye'nin birikimi var'



Üniversitelerin yurtdışında şubeler açmasını desteklediğini dile getiren Taluğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bunları olumlu karşılıyorum. Türkiye yükseköğretimde önemli birikimi olan bir ülke. Köklü çalışmaları, çok sayıda yetişmiş akademisyeni ve güçlü üniversiteleri var. Bunu küresel anlamda yabancı öğrencilere de açmak gerekiyor. Ayrıca bulunduğumuz coğrafya yönünden de önemli çünkü bir coğrafyada iyi ilişkiler konusunda üniversitelerin önemli payı vardır. Üniversite yaşamı çok dinamikleşiyor ve büyük bir yarışmaya açılıyor. Bu yarışma içinde Türkiye'nin belli başlı üniversitelerinin daha atak olması gerektiği çok açık. Biz de kendi payımıza düşen rolü yerine getirmeye çalışıyoruz."



'Yabancı öğrenci sayısını çoğaltmak istiyoruz'



Taluğ, Ankara Üniversitesindeki yabancı öğrenci sayısının çoğaltmak istediklerini dile getirdi.

"Yabancı öğrencilerin Türkiye'ye gelmesi mi avantajlı yoksa yurt dışında şube açmak mı?" sorusuna, Taluğ, "Her ikisinin de hem avantajı hem de dezavantajı var. Yabancı öğrencilerin ülkemize gelip Türkiye'yi tanımaları, Türkiye'nin kültürünü anlamaları, bir bağlarının olması çok avantajlı ama dışarda şube açtığınız zaman 'erişim' daha kolay. Mesela bir Azeri gencinin Bakü'deki Ankara Üniversitesine erişmesi Türkiye'deki Ankara Üniversitesi'ne erişmesinden

daha kolay" yanıtını verdi. Taluğ, soru üzerine Türkiye'deki bazı vakıf üniversiteleri ile devlet

üniversitelerinin de yurt dışında şube açma yönünde girişimleri olduğu söyledi.



İlk açılan yerleşke



ODTÜ, 2000 yılında KKTC ve Türk hükümetleri ile üniversite arasında imzalanan protokolle KKTC'de yerleşke kurmuştu. Türkiye'nin yurt dışında açılan ilk üniversite şubesi olan ODTÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesi, KKTC'de Güzelyurt'un 6 kilometre kuzeyinde Kalkanlı bölgesinde kurulmuş ve eğitim-öğretim 2003-2004 akademik yılında başlamıştı. Ücretli olan ODTÜ Kuzey Kıbrıs yerleşkesindeki programlara öğrenciler ÖSYS kılavuzundan tercih yaparak yerleşebiliyor. Öğrenciler, üniversite yönetiminin belirlediği koşullarda ODTÜ'nün Ankara'daki merkezinde de

eğitim-öğretim görebiliyor. 2008-2009 akademik yılında TC uyruklu öğrencilerden 8 bin 400, KKTC uyruklu öğrencilerden de 7 bin 700 YTL yıllık öğrenim ücreti alınıyor.



ODTÜ'nün Kosova'da da şube açma girişimleri bulunuyor. İTÜ de KKTC'de yerleşke kurma çalışmaları yürütüyor. İTÜ'nün yerleşkesinin gelecek eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.



