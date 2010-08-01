Üniversiteler yüksekokullardan bile alt seviyede!

T24 - TÜBA’nın hazırladığı 2009 Bilim Raporu’nda üniversitelerin yüksekokullardan bile alt düzeyde olduğu, profesörlüğü hak edenlerin bir daha bilimsel çalışma ile ilgilenmediği, kıskançlıktan genç araştırmacıların engellendiği iddia edildi.

Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) hazırladığı 2009 Bilim Raporu’nda, Türkiye’deki üniversitelerin ve profesörlerin içler acısı durumu gözler önüne serildi. İlk kez yayımlanan rapora göre, mevcut hükümet, öncekilere göre bilim konusunda daha duyarlı. Ancak, bu yeterli değil. Ayrıca, yeni üniversiteler için hiçbir bilim kuruluna danışılmaması da vahim sonuçlar doğmasına sebep oluyor.

Politik kararlarla okul kuruluyor

TÜBA Başkanı Prof. Yücel Kanpolat imzasıyla yayımlanan rapor, TÜBA’yı da eleştiriyor ve yeterince etkili olamamadığını belirtiyor. Rapora göre, politik kararla kurulan üniversiteler, meslek öğretme açısından bir yüksekokul standartını yakalamaktan bile çok uzak. Raporda yer alan eleştirileri şöyle sıralamak mümkün:

Profesörler yerine asistanları giriyor

“Doçentlikten profesörlüğe geçen bazı öğretim üyelerimiz, emekliliğe kadar uzanan bir dönemde konumunu garanti altına almış olarak; çalışmayı, bilimsel etkinliklerde bulunmayı, yayın yapmayı, kitap yazmayı artık gerekli görmemektedir. Derslere girmeyi dahi çoğunlukla asistanlara, doçentlere bırakmaktadır.”

Kıskançlık yüzünden gençlerin önü kesiliyor

“Araştırma heyecanı taşıyan genç kadrolar, tatmin edici olmayan ücretlere mahkûmdur ve araştırma yapmalarının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu engeller, yetersiz araştırma desteği kaynakları, başarılarının takdir edilmemesi, ödüllendirilmemesi, hatta ‘boynuz kulağı geçmiş’ yaklaşımıyla üstleri tarafından kınanmaları, kıskanılmaları, hor görülmeleridir.”