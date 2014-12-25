Üniversiteler karıştı; 167 gözaltı

Ankara Gazi, Sütçü İmam, Bingöl ve Çukurova üniversitelerinde öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesi ile yakışan olaylarda toplam 167 kişi gözaltına alındı.

Gazi Üniversitesi'nde kavga çıktı

DHA’da yer alan habere göre, Ankara Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgaya, çevik kuvvet ekipleri ve özel güvenlik ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Polisin fakültedeki güvenlik önlemi devam ediyor.

Sütçü İmam'da gerginlik sürüyor: 67 gözaltı

Kahramanmaraş'taki Sütçü İmam Üniversitesi'nde dün karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında başlayan gerginlik bugün de devam etti. Fakülte binasının camlarının kırıldığı olayda polis, 67 öğrenciyi gözaltına aldı.

Avşar Kampusu’ndaki İktisadi İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Yüksel Tekin'in dövülmesinin ardından gruplar arasında dün çıkan kavgayı, polis biber gazı ve basınçlı su kullanarak bastırdı. Bu sabah fakültenin girişinde yeniden karşılaşan ve kavgaya yeltenen gruplar, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Gerginlikte fakültenin camları kırılırken, bazı banklar da zarar gördü.

Dün yaşanan olayın ardından kamera kayıtlarını inceleyen polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 67 öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan öğrenciler, kelepçelenerek bindirildikleri otobüslerle Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanenin acil servisine alınan bir grup öğrencinin şarkı söylemesi, bazı öğrencilerin de otobüsün içerisinde gözaltındayken, cep telefonuyla fotoğraf çekmesi dikkat çekti.

Sağlık kontrollerinin ardından öğrenciler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada üniversitede güvenlik önlemleri de sürdürülüyor.

Emniyet müdürü yaralandı

Öte yandan olaylar sırasında Emniyet Müdür Yardımcısı Fahri Aktaş ensesine atılan bir taşın isabet etmesi nedeniyle yaralandı. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen müdür yardımcısı ayakta tedavi edildi. Emniyet Müdürü Zeki Zeybek de hastaneye gelerek emniyet müdür yardımcısının sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Çukurova Üniversitesi'nde 100 Gözaltı

Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) Uludere olaylarının yıl dönümü nedeniyle yürüyüş yapan karşıt görüşlü öğrenciler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Sol görüşlü öğrenciler kütüphaneyi basıp içerdeki öğrencileri rehin aldı, biber gazıyla müdahale eden polis 100 öğrenciyi gözaltına aldı.ÇÜ kampusundaki R1 dersliğinin önünde toplanan yaklaşık 400 kişilik grup, Uludere olaylarının yıl dönümü nedeniyle sloganlar atıp yürüyüşe geçti. Yemekhaneye kadar yürüyen öğrenciler burada Uludere olaylarıyla ilgili açıklama yapıp, kampus içinde sloganlar attı. Bu sırada bazı binalardan yürüyen sol görüşlü öğrencilere taş yağdırıldı.

Çıkan arbedeye TOMA'larla önlem alan polis müdahale etti. Tazyikli su ve biber gazı sıkılarak dağıtılan öğrencilerden sol görüşlüler ÇÜ Kütüphanesi ile R1 dersliğine girip buradaki sağ görüşlü olduğu belirtilen öğrencileri rehin aldı. Çevik Kuvvet polisinin müdahalesiyle sol görüşlü yaklaşık 100 öğrenci gözaltına alındı, binalar boşaltıldı.Kütüphane önünde toplanan sol görüşlü öğrencilerle Turkuaz kafe önünde toplanan sağ görüşlü öğrenciler ise tazyikli su ve biber gazı sıkılarak dağıldı. Polis kampusta önlemlerini sürdürüyor.

Bingöl Üniversitesi’nde polis müdahalesi

Bingöl Üniversitesi'nde (BÜ) eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Yaklaşık 1 hafta önce üniversitede iki grup arasında yaşanan olaylara karıştığı iddiasıyla aralarında bazı Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyelerinin de bulunduğu kişiler gözaltına alındı. HDP İl Başkanlığı, gözaltıları protesto etmek amacıyla BÜ önünde basın açıklaması yapmak istedi.



HDP İl Eş Başkanı Başak Aydoğdu tarafından yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüş yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. İzinsiz yürümek isteyen grubu polis biber gazı ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalıştı. Polise taşlarla karşılık veren grup, üniversite yerleşkesine geçerek burada bir süre oturma eylemi yaptı.



Bu arada, biber gazından etkilenen bazı kişiler ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

