'Üniversiteler fuhuş evleridir' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversitelerle ilgili 'fuhuş evleri' ifadelerini kullanan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili inceleme başlatılmış, katıldığı TV programındaki konuşma kayıtları istenmişti.

Prof. Dr. Sofuoğlu’nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu’nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı, Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu’nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

DHA

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