T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Üniversiteler fuhuş evleridir' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti

28 Aralık 2020 18:18

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı,  üniversitelerle ilgili 'fuhuş evleri' ifadelerini kullanan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

 Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sofuoğlu’nun açıklamalarıyla ilgili inceleme başlatılmış, katıldığı TV programındaki  konuşma kayıtları istenmişti.

 Prof. Dr. Sofuoğlu’nun yaptığı konuşmanın kayıtlarını inceleyen Başsavcılık, suç unsuru oluşturacak ifadeler tespit etti. Başsavcılığın Sofuoğlu’nun ifadesinin alınması için çağrıda bulunacağı,  Sakarya'da yaşadığı bildirilen Sofuoğlu’nun SEGBİS üzerinden ifadesinin alınabileceği öğrenildi.

DHA

Tıklayın: Prof. Ebubekir Sofuoğlu'ndan Akit TV'de skandal sözler: Üniversiteler neredeyse fuhuş yuvası!

ETİKETLER

ebubekir sofuoğluüniversitefuhuş evleri
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24