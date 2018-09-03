Üniversiteler boş kaldı, cezaevleri doldu taştı

2 .3 milyon adayın katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) 542 bin 333 aday tercih yapmazken, fen ve Anadolu liseleri beklenilen başarıyı yakalayamadı. Endüstri meslek ve imam hatip liseleri ise adeta döküldü. Üniversitelerde 128 bin 500 kontenjan boş kalırken, en fazla kontenjan açığı devlet üniversitelerinde oldu. Bir yandan da Adalet Bakanlığı tarafından TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderilen bilgi notuna göre, 211 bin 274 kapasiteli 449 cezaevinde, 246 bin 426 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Doluluk oranı da yüzde 117'ye ulaştı.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre eğitimciler sonuçlarına itiraz etti. Eşit Ağırlıklı puanların yeniden incelenmesi istendi. 542 bin 333 aday tercih yapmazken, fen ve Anadolu liseleri beklenilen başarıyı yakalayamadı. Endüstri meslek ve imam hatip liseleri ise adeta döküldü. Üniversitelerde 128 bin 500 kontenjan boş kalırken, en fazla kontenjan açığı devlet üniversitelerinde oldu.

Sistem değişikliğinden kaynaklı olarak bu yıl puan ve başarı sıralamalarının, bir önceki yıla göre düşeceğine ilişkin öngörülere karşın sonuçların bu doğrultuda olmadığı görüldü. 2018 yerleştirmeleri, sayısal (MF) öğrencileri açısından incelendiğinde, en çok tercih edilen bölümlerin puanlarında düşüş görülmedi. Ancak öğrencilerin ilgi göstermediği ve daha az talep edilen bölümlerin puanlarında düşüş oldu. Bu durumdaki adaylar kendi başarı sıralamalarının üstündeki bölümlere yerleşti.

Sıralamada düşüş yok

2018 yerleştirmelerini, Eşit Ağırlık (TM) öğrencileri açısından inceleyen Nesibe Aydın Okulları uzmanları, üst sıralardaki öğrencilerin yerleşmelerinde bölümlerin sıralamalarında düşüş görülmediğini belirledi. Ancak başarı sıralaması belli bir aralıktan sonra (7 bin civarı) bu öğrencilerin kendi sıralamalarının çok daha altındaki bölümlere yerleştikleri gözlemlendi. Eşit Ağırlık bölümlerinde bu aralıktan sonra puanların yükseldiği dikkati çekti.

ODTÜ İktisat Bölümü'nün bu sene en düşük puanı 418.065. Bu çerçevede önceki senelere bakıldığında 14 bin seviyesindeki başarı sıralaması ile girilebilen bir bölüme bu yıl 10 bininci sıradaki öğrenci yerleşemedi. 8.000 başarı sıralamasındaki eşit ağırlık öğrencisinin ancak 15.000 başarı sıralamasına sahip bölüme yerleşti. Uzmanlar bu durumda hata olduğunu söyledi.

Eğitim politikası yanlış

Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Fen liseleri ve nitelikli Anadolu liseleri mezunlarının dahi açıkta kalması ciddiyetle sorgulanması ve tedbir alınması gereken hususlardan birisidir. Bu yerleştirmelerde başarı sırasının çok altında tercihte bulunmasına rağmen açıkta kalan ya da başarı sırasının çok altında olan okullara yerleşen öğrencilerin sayısı fazladır. Örneğin 15 bininci sırada yer alan bir aday, 65 bininci sırayı kapsayan tercihine yerleşebilmiştir.”

Geylani, endüstri meslek ve hmam hatip liselerindeki hayal kırıklığı için de “Bu tabloya yanlış politikalar sebep oldu. Bu okullarımızın sadece sayısının değil, niteliğinin artırılması için de ivedi tedbirler alınması gerekir” dedi.

Her 6 imam hatipliden biri lisans programına yerleştirildi

YKS sonuçlarına göre imam hatip liseleri ve meslek liseleri başarısızlıkta yine yarıştı. Her 6 imam hatipliden sadece biri 4 yıllık lisans programlarına yerleşti. 234 bin imam hatipliden 37 bini lisans bölümlerine, 30 bini önlisans bölümlerine, 21 bini de açık öğretim programlarına yerleşti. 144 bin endüstri meslek lisesi mezunundan 4 bini, diğer 355 bin meslek lise mezunundan da sadece 10 bini bir lisans programına yerleşmeye hak kazandı. 100 binin üzerinde meslek lisesi mezunu ise 2 yıllık önlisans bölümlerindeki tercihlerine yerleşti. 539 bin Anadolu lisesi mezunundan da 159 bini lisans, 62 bini önlisans, 9 bini de açık öğretim bölümlerine yerleşti. 32 bin fen lisesi mezunundan 16 bini, 8 bin özel fen lisesi mezunundan da 5 bini, 3 bin sosyal bilimler lisesi mezunundan da 2 bini lisans programlarına yerleşerek başarılı liseler oldu.

Cezaevlerinde kapasite aşıldı ve 35 bin kişi kapasite üzerine çıktı. Cezaevlerinde halen 246 bin kişi bulunuyor. Cezaevlerinin kapasitesinin ise 211 bin kişi olduğu bildirildi.

Cezaevlerinde doluluk oranı da yüzde 117'ye ulaştı

Adalet Bakanlığı tarafından TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderilen bilgi notuna göre, 211 bin 274 kapasiteli 449 cezaevinde, 246 bin 426 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Doluluk oranı da yüzde 117'ye ulaştı. Hükümlü ve tutukluların 194 bin 113'ü adli, 48 bin 924'ü terör suçlusu… Cezaevlerinde FETÖ, PKK, İŞİD, DHKP/C, TKPML-TİKKO ve El-KAİDE olmak üzere çeşitli örgüt militanları da bulunuyor.

34 bin 'FETÖ'cü

34 bin 241 tutuklu ve hükümlü FETÖ davalarından dolayı cezaevlerinde bulunuyor. PKK'lı tutuklu ve hükümlülerin sayısı da 10 bin 286 kişi olarak belirlendi. İŞİD'den bin 270, DHKP-C'den 511, TKPML-TİKKO'dan 110, EL-KAİDE'den de 122 kişi yatıyor.

Cezaevlerinde 5 bin kişi cinsel saldırı, 25 bin kişi ise cinayetten yatıyor. Cezaevlerinde ayrıca yaklaşık 40 bin hırsızlık, 24 bin dolandırıcılık, 55 bin uyuşturucu, 22 bin yaralama, 24 bin de diğer suçlardan tutuklu ve hükümlü bulunuyor.