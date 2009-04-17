Üniversiteler Anıtkabir'de

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti.



Ziyarete CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık, eski bakanlardan Esat Kıratlıoğlu, bazı siyasi parti, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin üyeleri de katıldı.



Ziyaretçiler, ellerindeki Türk bayrakları, Atatürk ve Haberal posterleriyle toplandılar. Katılımcılar yakalarına üzerinde "Devrimlerinin bekçisiyiz" yazılı Atatürk fotoğraflarını taktılar.



Katılımcılardan bazılarının slogan atılmaması uyarılarına karşın, sık sık "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Türkiye laiktir laik kalacak", "Haberal nerede, biz oradayız" şeklinde sloganlar atıldı.



Katılımcılar ayrıca hükümeti protesto eden sloganlar da attı. Yürüyüş için toplanıldığı sırada törene hazırlanan askerlerin kalabalığın içerisinden geçmesi sırasında alkışlar ve sloganlarla sevinç gösterisinde bulunuldu.



Arslanlı Yol'daki yürüyüş sırasında kortejin en önünde öğretim üyeleri yer aldı ve büyük boy bir Atatürk posteri taşındı. Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Korkut Ersoy'un başkanlık ettiği ziyaretçiler, daha sonra Atatürk'ün mozolesine kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ve Türk bayrağı motifini içeren, üzerinde Başkent Üniversitesi yazılı çelengi bıraktı.



Ziyaretçiler daha sonra saygı duruşunda bulundu. Ersoy, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Ersoy, deftere şunları yazdı:



"Atam, en güç koşullarda, sağlam temeller üzerine kurduğun Cumhuriyetimizin ve ilkelerinin koruyucuları ve uygulayıcıları olarak huzurundayız.Bu emaneti teslim alanların, bu emaneti korumada karşılaşacakları güçlükleri mazeret olarak kullanma hakları olamaz. Biz, buraya ziyaretçi olmakiçin değil, 'bilim ve akıl' olduğunu söylediğin manevi mirasına sahip çıkma azmimizi haykırmak için geldik.



Biz Başkent Üniversiteliler, çağdaş uygarlığı aşma azmiyle ulus olarak çıktığımız bu işaret ettiğin yolda, ilerlememiz engellenemez bir kararlılıkla sürdüreceğimizi ve emanetini, yetiştireceğimiz genç aydınlık kuşaklara güvenle devredeceğimizi yineliyor, aziz varlığın önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz."



Törenin ardından öğretim üyelerinin yer aldığı bir grup, Anıtpark'a kadar yürüdü. Ersoy, burada yaptığı kısa konuşmada, kendilerine destek verenlere teşekkür etti.



Ersoy, "Üniversitemize yakışan bir Ata'ya saygı ziyareti oldu. Bu alacakaranlık günler geçecek. Daha aydınlık günlere çocuklarımızla, öğrencilerimizle ulaşacağız" dedi.



Görevlerinin başında dünden daha çok çalışacaklarını vurgulayan Ersoy, Haberal'ın en kısa sürede aralarında olmasının en büyük dilekleri olduğunu kaydetti.

