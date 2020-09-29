YÖK'ten "Üniversiteler açılıyor" iddiasına dair açıklama

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada, üniversitelerin 1 Ekim sonrası açılacağı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın "Üniversitelerin 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilir" şeklinde açıklamaları sosyal medyada yer aldı. Söz konusu paylaşımlar üzerine YÖK'ten açıklama geldi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın bu tür bir paylaşımda bulunmadığı vurgulanırken, üniversitelerin 1 Ekim sonrası açılacağı iddialarının doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konunun tekrar gündeme gelmediği de vurgulandı.