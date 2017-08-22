Üniversiteden kurbanlık satışı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ (DHA)- ERCİYES Üniversitesine bağlı, Tarımsal Araştırma Merkezi (ERÜTAM) kurbanlık küçük ve büyükbaş hayvan satışına başladı.

ERÜ’nün Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi\'nde bulunan ERÜTAM merkezinde, arpa, buğday, yonca ve mısır silajı ile beslenen Tahirova ve Akkaraman cinsi koyunların dişilerin canlı tartı kilosu 15 TL’den, erkekleri ise 17 TL’den, büyükbaş hayvanlar ise kilosu 16 TL’den kurbanlık olarak satışa sunuldu.

ERÜTAM merkezi yetkililerinden ziraat teknikeri Reha Yıldız, üniversiteye bağlı Ziraat ve Veteriner Fakültesi ile Safiye Çıkrıkçı Meslek Yüksek Okulunun yetki alanındaki Erciyes Üniversitesi Tarımsal Araştırma Merkezi\'nde bu yıl 115 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvanın kurbanlık olarak belirlendiğini söyledi. Reha Yıldız, \"İncesu ilçesinde üretilen küçükbaş hayvanlar, merkezimize getirilerek kurbanlık olarak satılıyor. Büyükbaş hayvanların büyük bölümünü süt üretiminde kullanıldığından 2’si kurbanlığa ayrıldı. Merkezimizdeki kurbanlıkların tümü gebelik, aşı, tırnak bakımı gibi rutin muayenelerden geçiriliyor. Tamamen doğal yemlerle besleniyor. Tahirova cinsi kuyruksuz koyunlar adeta kapışıldı. Kurbanlıklarda öncelik üniversite personelinde oluyor’’ dedi

ERÜTAM’da bayram sırasında kurbanlıklar hijyen şartların çok uygun olduğu alanda 50 TL karşılığında kesilecek.



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