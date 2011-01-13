-ÜNİVERSİTEDEN ATILMAYA SON TBMM (A.A) - 13.01.2011 - Öngörülen sürelerde lisans, yüksek lisans ve doktora programını tamamlamayanlara yeniden düzenlenecek katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etme olanağı sağlayan ''Torba Tasarı'' maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Maddeye göre, ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca, ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati gözönünde tutularak yükseköğretim kurumlarının senatoları tarafından belirlenecek. Yükseköğretim kurumlarında, öğretim faaliyetlerinin yıl içinde kaç döneme ayrılarak sürdürüleceği yükseköğretim kurumları senatoları tarafından tespit edilecek. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami 4 yıl, lisans programlarını azami 7 yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami 9 yıl, yüksek lisans programını azami 3 yıl, doktora programını ise azami 6 yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar, yeniden belirlenecek öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilecek. Bu kişiler, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamayacak. Böylece belirlenecek katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödeyenler üniversiteden atılmayacak. Yükseköğretim Kurulu kararı üzerine yükseköğretim kurumlarında, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü ön lisans, lisans ve lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilecek. Uzaktan öğretim programı kapsamında yükseköğretim kurumlarında ders veren öğretim elemanlarına, haftalık 10 saati geçmemek üzere, verdikleri ders başına yükseköğretim kurumları yönetim kurulunca belirlenecek tutarda ek ders ücreti ödenecek. Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek. Dersleri verecek yeterli öğretim elemanı bulunmayan yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilebilecek. AK Parti'li komisyon üyelerince verilen bir önergenin kabul edilmesiyle meslek yüksekokullarında yılda 3 dönem de eğitim-öğretim verilebilmesine imkan sağlandı. -GÖRÜŞME- Madde üzerine görüş bildiren muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, maddenin Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini belirterek, tasarı metninden çıkarılmasını istediler. MHP Sakarya Milletvekili Münir Kutluata, CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, CHP Antalya Milletvekili Osman Kaptan, MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, CHP İzmir Milletvekili Harun Öztürk, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve CHP Antalya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu söz konusu görüşü dile getirdiler. Aslanoğlu, madde ve benzer düzenleme içeren iki maddenin görüşmelerine katılmamak üzere Komisyon toplantısını terk etti. CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, Milli Eğitim Komisyonunun ''by pass edildiğini'' öne sürerek, ''Milli Eğitim komisyonu lağvedilsin. Komisyon üniversite kurmanın dışında bir işlev görmüyor. Yetki gasbı yapılıyor'' diye konuştu.