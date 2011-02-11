Üniversiteden atılma kaldırıldı

T24 - Üniversiteye dönüş yolu açan madde kabul edildi. Terör suçlarından hüküm giyenler kapsam dışında olacak.

Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere dönüş yolu açan ''Torba Tasarı'' maddesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Terör suçlarından hüküm giyenler kapsam dışında olacak.

Maddeye göre, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecekler.

Üniversiteye dönüşte süre sınırı olmayacak. Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yüksek öğretim kurumlarında eğitim görürken ilişiği kesilenler ise YÖK'ün uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarına intibak ettirilecek.

Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılacak.

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar ise terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde kanunda belirtilen haklardan yararlanabilecek.

Terör suçlarından hüküm giyenler düzenleme kapsamı dışında olacak. AKP Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ve arkadaşlarınca verilen önergenin kabul edilmesiyle yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler de kapsam içine alındı.

BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman'ın terör suçlarından hüküm giyenlerin de kapsam içine alınması yönündeki önergesi Bozdağ ve arkadaşlarınca verilen önergenin kabulüyle madde metni değiştiği gerekçesiyle TBMM Başkanvekili Sadık Yakut tarafından işleme konulmadı.

CHP'nin polis akademisinden ilişiği kesilenlerin söz konusu akademide öğrenimlerine devam etmelerine olanak sağlayan önergesi de kabul edilmedi.