Üniversiteden 84 yaşında mezun olacak

84 yaşındaki Fatma Mihriban Aktarı 61 yıl sonra afla döndüğü en büyük hayali Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun olacak.

Göçmen bir ailenin kızı olan Aktarı, 1931'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu burada okuyan Aktarı, ailesinin işlerinin bozulması nedeniyle ortaokulu İstanbul'da bitirdi. Cumhuriyet Kız Lisesi'nde okurken, 1945'te Çapa Öğretmen Okulu'na geçiş yapan Aktarı, bu okulun enstitüye dönüşmesi sonucu Konya'dan öğretmen diplomasıyla mezun oldu.

Aktarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde resim bölümüne girmek istedi ancak mezun fazlalığı gerekçesiyle Fransızca bölümüne kayıt yaptırmak zorunda kaldı. Ancak okula başlayacağı gün babası vefat etti ve okulu bıraktı.

17 yaşında Erzincan'a öğretmen olarak atandı

Hayat hikayesini anlatan Fatma Mihriban Aktarı, maddi imkansızlıklar yüzünden okula devam edemediğini söyledi. Üniversite okumanın o dönemde kolay olmadığını belirten Aktarı, "O zamanlar yardım kurumları yoktu. Öğrenciler kendi kazançlarıyla yaşayan kişilerdi. Burslar, devlet yardımı, okul yardımı yoktu. Çalışmak zorundaydım ve bunun için tayin isteyerek, ilk tayin yerim Erzincan'ın Refahiye ilçesinde öğretmenlik görevine başladım. Bir sene kaldım. Egeliyiz. Doğu ile Ege'nin farkını yaşamayan bilemez. Annem 37, ben 17 yaşındayım. Okul kapanınca istifa ederek, İstanbul'a geri döndük" diye konuştu.

Aktarı, yoğun iş temposu, stres ve üzüntü dolayısıyla dönemin en yaygın hastalığı vereme yakalandığını ve 1 yıl tedavi gördüğünü ifade etti. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni bitiren Aktarı, 1988'de emekli olup, maddi durumu bozuk ailelerin çocuklarını yetiştirdi.

61 yıl sonra üniversiteye tekrar başladı.

Emekli olduktan sonra birçok kursa gittiğini dile getiren Aktarı, 2011'de televizyonda dinlediği bir haberden sonra tekrar okumaya karar verdiğini belirtti.

Üniversiteye 2011'de başladığını belirten Aktarı, Üsküdar'daki evinden 3 vasıta ile okula ulaştığını anlattı. Aktarı, haziranda mezun olacağını ifade etti.